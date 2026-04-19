मुली लवकर मूव्ह ऑन होतात पण... तो धक्का आणि ५२ व्या वर्षीही अविवाहित राहिला 'धुरंधर'चा आलम भाई; कारण सांगत म्हणाला

'धुरंधर' आणि 'धुरंधर २' चित्रपट ज्यांनी पाहिलाय त्यांना हमजाचा आलमभाई नक्की लक्षात असेल. ज्याने सगळ्यात आधी जसकीरतची मदत केली होती. चित्रपटात ही भूमिका अभिनेता गौरव गेरा याने साकारली होती. त्यामुळे सध्या गौरवलाही अभूतपूर्व लोकप्रियता अनुभवायला मिळतेय. गौरव 'जस्सी जैसी कोई नही' मधून घराघरात लोकप्रिय झाला होता. आता २२- २३ वर्षानंतर पुन्हा एकदा तो तीच लोकप्रियता अनुभवतोय. गौरव आता ५२ वर्षांचा आहे. मात्र तुम्हाला ठाऊक आहे का गौरव ने अजूनही लग्न केलेलं नाही. तो लग्न करायलाही तयार नाहीये. यामागचं कारण त्याने स्वतः एका मुलाखतीत सांगितलंय. .गौरवने नुकतीच 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्याने सांगितलं की तो कुणाच्यातरी प्रेमात होता मात्र त्या व्यक्तीने त्याला इतक्या वाईट पद्धतीने फसवलं की आता त्याला लग्न, प्रेम यासगळ्यात पडायचंच नाही. या मुलाखतीत गौरव म्हणाला, 'एक काळ असा होता जेव्हा मी प्रेमात खोलवर बुडालो होतो. मात्र आता मला पुन्हा कधीही त्या काळात परत जायचे नाहीये. मला आयुष्यात कोणालाही इतके महत्त्व द्यायचे नाही की, त्या व्यक्तीकडे मला दुखावण्याचा किंवा मानसिक त्रास देण्याचा अधिकार येईल. मला संसार वगरे करायचा नाही.' .स्त्रियांबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'मला असे वाटते की स्त्रिया खूप लवकर आयुष्यात पुढे (Move On) जातात. काही लोक तर फक्त दिखावा करतात, त्यांच्यावर नातं तुटण्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. 'धुरंधर' चित्रपटापूर्वी देखील मला महिलांकडून अटेंशन मिळायचे, पण आता तर मी काकासारखा (Uncle) दिसू लागलो आहे.' गौरवने डान्सर म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. त्यानंतर एक वर्षाने त्याला 'लाईफ नही लड्डू' ही पहिली टीव्ही मालिका मिळाली, ज्यामध्ये त्याने मुख्य भूमिका साकारली होती. त्यानंतर 'जस्सी जैसी कोई नहीं' या मालिकेतील 'नंदू'च्या भूमिकेने त्याला घराघरात पोहोचवले. या मालिकेच्या सेटवरच त्याची अभिनेत्री मोना सिंहशी मैत्री झाली, जी आजही टिकून आहे.