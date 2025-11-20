Premier

भारतीय जवानाचं शिरच्छेद करून मुशर्रफसमोर ठेवलं, काय आहे किस्सा? ‘धुरंदर’मध्ये अर्जुन रामपाल साकारणार त्या राक्षसाचा चेहरा

The Real Story Behind Ilyas Kashmiri: ‘धुरंदर’तील अर्जुन रामपालचा क्रूर दहशतवादी पात्र कोणावर आधारित आहे? भारतीय जवानाच्या शिरच्छेदाची कहाणी चित्रपटात दाखवली आहे.
arjun rampal

arjun rampal

esakal

Sandip Kapde
Updated on

रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंदर’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आहे. मेजर मोहित शर्मा यांच्या शौर्यकथेवर आधारित हा चित्रपट आहे, पण ट्रेलरमधील एक पात्र विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. अर्जुन रामपाल साकारत असलेला क्रूर पाकिस्तानी दहशतवादी ‘मेजर इकबाल’.

Loading content, please wait...
Pakistan
indian army
Army

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com