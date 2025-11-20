भारतीय जवानाचं शिरच्छेद करून मुशर्रफसमोर ठेवलं, काय आहे किस्सा? ‘धुरंदर’मध्ये अर्जुन रामपाल साकारणार त्या राक्षसाचा चेहरा

रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंदर’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आहे. मेजर मोहित शर्मा यांच्या शौर्यकथेवर आधारित हा चित्रपट आहे, पण ट्रेलरमधील एक पात्र विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. अर्जुन रामपाल साकारत असलेला क्रूर पाकिस्तानी दहशतवादी ‘मेजर इकबाल’..मेजर इक्बाल कोण?हा मेजर इक्बाल कोण आहे हे ट्रेलर पाहता हे स्पष्ट होते. हे पात्र थेट कुख्यात दहशतवादी इलियास काश्मिरीवर बेतलेले आहे. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यापासून ते अनेक मोठ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये इलियासचा हात असल्याचे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना माहिती होते. एकेकाळी त्याला ‘नवा ओसामा बिन लादेन’ म्हणून ओळखले जायचे..अर्जुन रामपालचा एक भयंकर सीनट्रेलरच्या सुरुवातीला अर्जुन रामपालचा एक भयंकर सीन दिसतो. तो एका कैद केलेल्या भारतीय जवानाच्या छातीवर गोळ्या झाडतो. हे दृश्य १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान कॅप्टन सौरभ कालिया आणि त्यांच्या साथीदारांना पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या अमानुष छळाची आठवण करून देते. डोळे फोडणे, कान आणि नाक कापणे, जननेंद्रिय जाळणे असे अत्याचार त्यावेळी झाले होते..Dhurandhar Trailer Launch : रणवीरच्या ‘धुरंधर’चा ट्रेलर येतोय!.एक कृत्य तर सगळ्यांपेक्षा भयावहपण इलियास काश्मिरीने केलेली एक कृत्य तर सगळ्यांपेक्षा भयावह होती. २७ फेब्रुवारी २००० रोजी जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील अशोक लिसनिंग पोस्टवर हल्ला झाला. हा हल्ला इलियास काश्मिरीच्या हुजी (हर्कत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी) संघटनेने आणि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोंच्या मदतीने केला होता. या हल्ल्यात १७ माराठा लाइट इन्फंट्रीचे जवान भाऊसाहेब मारुती तळेकर आणि त्यांचे सात साथी शहीद झाले.इलियासने भाऊसाहेब तळेकर यांचे शीर धडापासून वेगळे केले आणि ते ट्रॉफीसारखे घेऊन एलओसी ओलांडून पाकिस्तानात गेला. तेथे त्याने हे शीर प्रथम इस्लामाबादमधील आयएसआय मुख्यालयात दाखवले आणि नंतर तत्कालीन राष्ट्रपती तथा लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यासमोर सादर केले. मुशर्रफने या ‘कृत्या’ची प्रशंसा केली आणि इलियास काश्मिरीला एक लाख पाकिस्तानी रुपये बक्षीस दिले. ही बाब त्या काळातील पाकिस्तानी माध्यमांनीही प्रसिद्ध केली होती..भारताविषयीचा द्वेष खूप खोलवर रुजलेलाइलियास काश्मिरीच्या मनात भारताविषयीचा द्वेष खूप खोलवर रुजलेला होता. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराजय झाला आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला, तेव्हा इलियासचे वय अवघे सहा वर्षांचे होते. रेडिओवर जनरल झिया-उल-हक यांचे ते वाक्य त्याने कायम लक्षात ठेवले – “Bleed India with a thousand cuts” म्हणजे भारताला हजार जखम देऊन लहूलुहान करा. हाच सिद्धांत पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवादी संघटनांचा आजही आहे.२०११ मध्ये अमेरिकन ड्रोन हल्ल्यात इलियास काश्मिरी मारला गेला, पण त्याच्या कृत्यांची दहशत आजही विसरता येत नाही. ‘धुरंदर’मधील अर्जुन रामपालची ही भूमिका प्रेक्षकांना थरार देणारी आणि रागही निर्माण करणारी ठरेल..Major Mohit Sharma: भारताचा खरा 'धुरंधर' मोहित शर्मा जेव्हा इफ्तिखार भट्ट झाला, काश्मिरमध्ये काय घडलं होतं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.