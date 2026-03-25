'ठरलं तर मग' मधून लोकप्रिय अभिनेत्रीची एक्झिट? अनेक दिवसांपासून मालिकेतून आहे गायब, म्हणाली- तिथे...

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. त्यात मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या आवडीचं असतं. या मालिकांमधील एखादं पात्र जरी दिसेनासं झालं तरी प्रेक्षक त्याबद्दल विचारणा करताना दिसतात. असंच काहीतरी घडलंय 'ठरलं तर मग' मालिकेसोबत. स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेतील प्रत्येक पात्राने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. मात्र काही दिवसांपासून एक अभिनेत्री मालिकेतून गायब आहे. तिने मालिका सोडली का, ते पात्रच आता दाखवणार नाही का असा प्रश्न आता प्रेक्षक विचारताना दिसतायत. हीअभिनेत्री आहे मालिकेतील कुसुम ताई. .मालिकेत कुसुम ताई हे पात्र अभिनेत्री दिशा रानडे साकारते. सध्या 'ठरलं तर मग' मालिकेतील मधुभाऊ कोमट आहेत. त्यात वात्सल्य आश्रम केसचा निकाल लागलाय. तर कुसुम ताई मधुभाऊंची काळजी घेतेय असं दाखवण्यात आलेलं. तर इकडे अर्जुन आणि सायली पूर्णपणे प्रिया तन्वी नाहीये हे सिद्ध करण्याच्या मागे आहेत. त्यामुळे गेले कित्येक दिवस कुसुमताई मालिकेत दिसलेली नाही. तर दुसरीकडे दिशा कलर्स मराठीच्या एका नव्या मालिकेत झळकतेय. कलर्सच्या 'जिंकून घेईन मी सारं' या मालिकेत ती बेबीआत्या या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे ती आता 'ठरलं तर मग' मालिकेत दिसणार की नाही असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला. .काय म्हणाली दिशा?कामाबद्दल बोलताना दिशा म्हणाली, 'बेबी आत्या…मी जिंकून घेईन सारं! ही माझी नवीन भूमिका आहे… नेहमीपेक्षा काहीतरी वेगळं माझ्या वाट्याला आलं आहे. आशा आहे तुम्हाला आवडेल…रोज संध्याकाळी ७ वाजता कलर्स मराठीवर…नक्की बघा! एकत्र छान प्रवास करूयात. एका चाहतीने 'ताई आता तुम्ही 'ठरलं तर मग'मध्ये दिसणार नाही का?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देत दिशा म्हणाली, 'तिथे पण येईन…नक्की.' दिसाच्या उत्तरावरून तिने ;ठरलं तर मग' मालिका सोडली नसल्याचं सांगितलंय. ती पुन्हा कुसुमताईच्या भूमिकेत मालिकेत दिसणार आहे. तर 'जिंकून घेईन मी सारं' या मालिकेबद्दल सांगायचं तर दिशासोबतच या मालिकेत जान्हवी तांबट, भारती आचरेकर, अमित रेखी, अमृता फडके, संचित चौधरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.