Mayuri Deshmukh : 'त्या' दुःखद घटनेनंतर मयुरी देशमुखची नव्या आयुष्याला सुरुवात ? वाढदिवसादिवशी खास पोस्टने वेधलं लक्ष

Who is this special person in Mayuri Deshmukh's Life : अभिनेत्री मयुरी देशमुखचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्त एका व्यक्तीने मयुरीसाठी लिहिलेली पोस्ट व्हायरल झाली आहे. कोण आहे ही व्यक्ती जाणून घेऊया.