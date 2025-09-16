प्रेक्षकांना कसा वाटला 'नशीबवान' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकऱ्यांनी तर सेटही ओळखला; म्हणाले- हे घर तर...

छोट्या पडद्यावर नुकतीच एक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. ती म्हणजे स्टार प्रवाहवरील ''नशीबवान''. या मालिकेत अभिनेता आदिनाथ कोठारे पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. तर त्याच्यासोबत अभिनेते अजय पुरकर, सोनाली बेंद्रेदेखील आहेत. अभिनेता अजय पूरकर यामध्ये 'नागेश्वर भोसले' हे खलनायकाचं पात्र साकारणार आहेत. या मालिकेत मुख्य भूमिकेत अभिनेत्रु नेहा नाईक झळकतेय. नेहाने यापूर्वी मोठ्या पडद्यावर काम केलंय. १५ सप्टेंबरपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. .काय आहे मालिकेची कथा?नेहा ही एका श्रीमंत घरातली मुलगी आहे. मात्र तिच्या आईवडिलांना नागेश्वरने मारलंय. ती गरिबाच्या घरात लहानाची मोठी झाली आहे. तिला तिची खरी ओळख माहीत नाही आणि नागेश्वरमुळेच तिच्यावर अशी वेळ आलीये. मात्र नशीबवान मालिकेच्या कथेनुसार जे ज्याचं आहे ते त्याच्याजवळ परत जातंच. नागेश्वरचा मुलगाच तिला सगळं मिळवून देणार का? नेहाला तिची ओळख कधी कळणार? तिला तिचं खरं घर कसं मिळणार हे सगळं या मालिकेत दाखवण्यात येणार आहे. .प्रेक्षकांना कसा वाटला मालिकेचा पहिला भाग?नेटकऱ्यांनी कमेंट करत मालिकेच्या पहिल्या भागाबद्दल सांगितलं आहे. एकाने लिहिलं, 'पहिला भाग खूप छान होता. पण पहिला भाग पाहिल्यावर 'ठरलं तर मग' पाहतोय असं वाटलं. मालिकेची कथा जवळपास सारखीच आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतील घर आहे ना हे? अधिराज राहत होता ते घर आहे.' आणखी एकाने लिहिलं, 'छान वाटला....सुरुवात ठरलं तर मग ची कॉपी वाटली.... पण स्टोरी interesting असेल असं वाटतंय.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'खूप छान वाटलं सुरवात तर चांगली झाली पण ठरलं तर मग या मालिके सारखं बोरिंग करू नका.' आणखी एकाने लिहिलं, 'ठरलं तर मग' च्या तन्वीच्या पायावर खूण आहे. आणि हिच्या कानामागे.'.एकूणच ही मालिकादेखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. मात्र पुढे इतर मालिकांसारखं रटाळ कथानक करू नका असं प्रेक्षकांनी म्हटलंय. .रितेश देशमुखची शाळा पाहिलीत का? ना मुंबई, ना लातूर; 'या' ठिकाणी शिकलाय अभिनेता, मैदान पाहाल तर पाहतच राहाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.