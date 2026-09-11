कोण होतीस तू काय झालीस तू! शाहरुख- सलमानसोबत काम केलेल्या अभिनेत्रीची अशी अवस्था; ओळखणंही झालंय कठीण

सिनेसृष्टीतील ट्रेंड दिवसागणिक बदलत असतो. त्यामुळेच ट्रेंडसोबत चालत राहणं ही काळाची गरज बनते. नाहीतर आपण आउटडेटेड होतो. सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे काळानुसार न चालल्याने मागे पडलेत. काही दिवसांपूर्वी एका अभिनेत्याचा व्हिडीओसमोर आला होता जो वर्सोवा जेट्टीजवळ स्पॉट झालेला. मात्र अनेकांनी त्याला ओळखलंच नव्हतं. आता असाच एक व्हिडिओ समोर आलाय ज्यात एका ९०च्या काळातील अभिनेत्रीला नेटकर्यांनी ओळखलं नाहीये. ती अभिनेत्री कधीकाळी इंडस्ट्रीची ड्रीम गर्ल होती. मात्र आज तिला पाहून ओळखणंही कठीण झालंय. .सोशल मीडियावर सध्या या अभिनेत्रीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात ती एका कार्यक्रमात दिसतेय. मात्र तिला अनेकांनी ओळखलं नाहीये. या अभिनेत्रीने कधीकाळी अभिनेता शाहरुख खान , सलमान खान यांसारख्या बड्या अभिनेत्यांसोबत मुख्य भूमिका साकारलीय. ९०च्या दशकात तिच्या सौंदर्याचे लाखो दिवाने होते. मात्र तिने स्वतःला मुळीच मेन्टेन केलेलं नाही. तिचं वजनही चांगलंच वाढलंय त्यामुळे तिची ओळखच पटेना झालीये. ही अभिनेत्रीला आहे नगमा. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्लॅमर वर्ल्डपासून दूर असलेली ही अभिनेत्री नुकतीच एका कार्यक्रमात अचानक समोर आली. मुंबईत पार पडलेल्या सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनच्या पत्रकार परिषदेत नगमाने हजेरी लावली आणि तिला पाहताच सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. .नगमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय त्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी तिच्या वाढलेल्या वजनावरून तिला बोल लावले तर काहींनी तिचं समर्थन केलं. १९९० मध्ये तिने थेट सलमान खानसोबत 'बागी: अ रिबेल फॉर लव्ह' या सुपरहिट चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये डेब्यू केला होता. अक्षय कुमार-अजय देवगनसोबत 'सुहाग'सारख्या चित्रपटात ती दिसली होती. मात्र स्वतःवर काम न केल्याने आता अभिनेत्रीची अशी अवस्था झालीये. नगमा साऊथ आणि भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्येही दिसली. कधीकाळी तिच्या आणि क्रिकेटर सौरभ गांगुली यांच्या नाट्याच्याही चर्चा रंगल्या होत्या. .घटस्फोटाच्या ११ वर्षानंतर पुन्हा लग्न करायला तयार आहे तेजश्री प्रधान; अखेर मनातलं सांगितलंच, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.