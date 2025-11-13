ज्या सिनेमाने लोकप्रियता दिली त्यानेच बायकोही दिली; '३ इडियट्स'मधील मिलीमीटरच्या पत्नीला पाहिलंत का? १६ वर्षांनंतर असा दिसतोय अभिनेता

'३ इडियट्स' हा चित्रपट प्रत्येक तरुणाच्या मनाला स्पर्श करणारा चित्रपट ठरला. मित्रांची साथ आणि कॉलेजमधली मस्ती यामुळे हा चित्रपट तरुणाईने डोक्यावर घेतला. यातील रँचोसारखं आपल्यालादेखील जगता यावं अशी आशा प्रत्येक तरुणाची होती. '३ इडियट्स' मधील आमिर खान, आर माधवन आणि शरमन जोशी यांच्या भूमिका प्रचंड गाजल्या. मात्र त्यांच्यासोबत आणखी एक पात्र होतं ज्याने आपल्या काही मिनिटांच्या भूमिकेतच प्रेक्षकांची मनं जिंकली. हे पात्र होतं मिलीमीटरचं. चित्रपट प्रदर्शित होऊन १६ वर्ष उलटली तरी हे पात्र आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. आता हा मिलीमीटर किती मोठा झालाय तुम्हाला ठाऊक आहे का? याच चित्रपटामुळे त्याला चक्क तुर्किश पत्नी मिळालीये. .'३ इडियट्स'मध्ये मिलीमीटर ही भूमिका अभिनेता राहुल कुमार याने साकारली होती. मिलीमीटर कॉलेजमध्ये रँचोला मदत करताना दिसतो. आता १६ वर्षानंतर हा मिलीमीटर खूप मोठा झालाय. दिल्लीत एका पोट्रेट फोटोग्राफरने राहुलला त्याच्या पत्नीसोबत पहिलं. मात्र तो त्याला ओळखू शकला नाही. त्याने त्याला आणि त्याच्या पत्नीला फोटोसाठी विचारलं. त्यानंतर त्याच्या पत्नीने त्याची ओळख '३ इडियट्स' मधला मिलीमीटर अशी करून दिली. त्यानंतर मात्र तिथे उपस्थित सगळेच चकीत झाले. .राहुलचं लग्न झालं आहे. फोटोग्राफरने सुरुवातीला स्वतःची ओळख करून दिली आणि राहुल व त्याच्या पत्नीचा पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करण्याची परवानगी विचारली. राहुलने यासाठी होकार दिला. जेव्हा फोटोग्राफरने त्यांची नावे विचारली, तेव्हा राहुलने सांगितले, "मी राहुल आहे. ही माझी पत्नी केझिबान दोगान आहे आणि ती तुर्कीची आहे." तुमचं लग्न झालं आहे का, असे विचारल्यावर त्याच्या पत्नीने सांगितलं, "हो, आमचं लग्न झालं आहे, ४ मे रोजी." त्यांची भेट कशी झाली, विचारल्यावर ती म्हणाली की, '३ इडियट्स' पाहिल्यानंतर ती पहिल्यांदा राहुलला भेटली होती. तिने हा चित्रपट पाहिल्यावर राहुलला मेसेज केला होता. त्यानंतर ते बोलू लागले आणि प्रेमात पडले. .राहुल अजूनही अभिनय क्षेत्रात काम करतो. तो नुकताच 'बंदिश बँडिट्स' नावाच्या वेब सीरीजमध्ये दिसला होता. '३ इडियट्स'नंतर त्याने अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं. त्याने 'यम हैं हम', 'नीली छतरी वाले' आणि 'फिर भी ना माने- बदतमीज दिल' यांसारख्या मालिकांमध्येही काम केलंय. .भूषण सध्या कुठे आहे, काय करतो मला ठाऊक नाही... जवळच्या मित्राबद्दल आशिष पवार काय म्हणाला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.