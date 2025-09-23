Premier

रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुलाला पाहिलंत का? बॉलिवूडमधील गाजलेल्या सिनेमांत केलंय काम

Rohini Hattangadi Son: रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुलगाही अभिनेता आहे. मात्र याबद्दल फारसं कुणाला ठाऊक नाही.
rohini hattangadi son

rohini hattangadi son

esakal

Payal Naik
Updated on

'चार दिवस सासूचे' मधून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी कायमच निरनिराळ्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्या सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ कलाकारांपैकी आहे. त्यांच्या कुटुंबाबद्दल नेहमीच सगळ्यांना कुतूहल वाटत राहिलं. मात्र त्यांनी कधीही त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत येऊ दिलं नाही. काम आणि घर याचा समतोल त्यांनी सांभाळला. मात्र रोहिणी यांचा मुलगाही बॉलिवूडमध्ये नाम कमावतोय हे फार कमी जणांना ठाऊक आहे. रोहिणी हट्टंगडींच्या मुलाने बॉलिवूडमध्ये जम बसवलाय, अनेक मोठ्या कलाकारांसोबत त्याने काम केलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com