रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुलाला पाहिलंत का? बॉलिवूडमधील गाजलेल्या सिनेमांत केलंय काम

'चार दिवस सासूचे' मधून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी कायमच निरनिराळ्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्या सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ कलाकारांपैकी आहे. त्यांच्या कुटुंबाबद्दल नेहमीच सगळ्यांना कुतूहल वाटत राहिलं. मात्र त्यांनी कधीही त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत येऊ दिलं नाही. काम आणि घर याचा समतोल त्यांनी सांभाळला. मात्र रोहिणी यांचा मुलगाही बॉलिवूडमध्ये नाम कमावतोय हे फार कमी जणांना ठाऊक आहे. रोहिणी हट्टंगडींच्या मुलाने बॉलिवूडमध्ये जम बसवलाय, अनेक मोठ्या कलाकारांसोबत त्याने काम केलंय..मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवणाऱ्या रोहिणी यांचा मुलगा असीम हट्टंगडी हा देखील अभिनेता आहे. फार कमी लोकांनाच याची माहिती असेल. असीमने हिंदी चित्रपटांमध्ये आणि वेबसिरीजमध्ये काम करून आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. असीम हट्टंगडी याने हिंदी आणि मराठी चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 'कॉपी' या चित्रपटातून त्याने आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर 'अग्ली', 'माय फ्रेंड पिंटो', 'गोविंदा नाम मेरा', 'रश्मी रॉकेट', 'बॅरोट हाऊस' यांसारख्या गाजलेल्या सिनेमांमध्ये त्यांनी विविध कलाकारांसोबत काम केले आहे. याशिवाय, नुकत्याच रिलीज झालेल्या काजोलच्या 'द ट्रायल' आणि 'स्कूप' या वेबसीरीजमध्येही त्याने काम केलय..असीमचे वडील जयदेव हट्टंगडी हे देखील एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक होते. आता असीम आपल्या आई-वडिलांचा अभिनयाचा वारसा पुढे घेऊन जात आहे. असीम रंगभूमीवरही सक्रिय असून हिंदी नाटकांमध्येही तो काम करतो. लवकरच तो इम्रान हाश्मी आणि यामी गौतम यांच्या 'हक' या चित्रपटात दिसणार आहे.