माधुरी दीक्षितच्या सासूसासऱ्यांना पाहिलंत का? कुठे राहतात, काय करतात श्रीराम नेने यांचे आई- वडील?

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आपल्या अभिनयाने आजवर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. आजही तिच्या चाहत्यांची संख्या मुळीच कमी झालेली नाही. माधुरी हे नाव तेव्हा जसं गल्लोगल्ली ओळखलं जायचं तशीच या नावाची लोकप्रियता आजही आहे. लवकरच माधुरी 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या कार्यक्रमाचं ती सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहे. पहिल्यांदाच ती छोट्या पडद्यावर अशा भूमिकेत दिसणार आहे. माधुरीबद्दल जाणून घेण्यास चाहते नेहमीच उत्सुक असतात. तिचे पती श्रीराम नेने देखील अनेकदा प्रसार माध्यमांसमोर आले आहेत. मात्र तुम्ही माधुरीच्या सासू सासऱ्यांना पाहिलंय का? .माधुरीने आपल्या सौंदर्याने आणि नृत्याने सगळ्यांना आपलंसं केलं. तिचं वैयक्तिक आयुष्यही प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचं कारण होतं. माधुरीने जेव्हा अचानक लग्न केलं तेव्हाही सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. माधुरी अनेकदा तिच्या कुटुंबासोबतचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. काही वर्षांपूर्वी तिच्या आईचं निधन झालं. आईच्या निधनानंतर माधुरीने तिच्यासोबतचे फोटो आणि आठवणी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या होत्या. मात्र तिच्या सासरच्या व्यक्तींबद्दल फार कुणाला ठाऊक नाही. लग्नानंतर माधुरी काही काळ अमेरिकेत राहत होती. ती आपल्या कुटुंबासह अमेरिकेतील डेन्व्हर, कोलोरॅडो येथे दहा वर्षं राहिली..माधुरीच्या सासूबाईंचं नाव अनुराधा नेने आहे आणि सासऱ्यांचं नाव माधव नेने आहे. श्रीराम नेने अनेकदा त्यांच्या आईवडिलांसोबतचे फोटो शेअर करताना दिसतात. वडिलांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी त्यांच्यासोबतचे फोटो शेअर करत शुभेच्छा दिल्या होत्या. माधुरीचे सासरे 88 वर्षांचे आहेत.माधव यांनी मुंबईत शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर सिव्हिल इंजिनीअरिंगचं शिक्षण घेतलं. त्यांनी पुण्यातून इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली आणि त्यानंतर लंडनमधील इम्पीरियल कॉलेजमध्येही शिक्षण घेतलं. त्यांनी आपल्या कुटुंबासह 1962 मध्ये भारतातून अमेरिकेत स्थलांतर केलं. त्याआधी ते भारतातून लंडनला गेले होते. .जुळ्या मुलांना जन्म दिला अन् मुलाचा जीव धोक्यात आला; कमळीच्या आईने सांगितला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.