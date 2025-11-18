Premier

आली लग्नघटिका समीप! साधी पण सुरेख, सूरज चव्हाणच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल, नवरा-नवरीवर कधी पडणार अक्षता?

SURAJ CHAVAN WEDDING INVITATION CARD: चाहत्यांचा आवडता गुलीगत धोका म्हणजेच सुरज चव्हाण याच्या लग्नाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता त्याची लग्नपत्रिका व्हायरल झालीये.
SURAJ CHAVAN WEDDING

SURAJ CHAVAN WEDDING

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'बिग बॉस मराठी सीझन ५' चा विजेता ठरलेला लोकप्रिय रीलस्टार सुरज चव्हाण लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. एकीकडे सुरजचं घर बनून तयार आहे. तर दुसरीकडे त्याच्या लग्नाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला घर बांधून देणार असल्याचं सांगितलं होतं. आता त्याचं घर बांधून झालाय आणि त्याने नुकताच त्याच्या नव्या घरात गृहप्रवेश केलाय. त्याचा एक व्हिडिओदेखील त्याने शेअर केलाय. आता सुरजच्या लग्नाची पत्रिका देखील व्हायरल झालीये.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
marathi entertainment
Suraj Chavan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com