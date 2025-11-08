Movie Review : अभंग तुकाराम - धर्माची, त्यागाची आणि संघर्षाची उद्बोधक कथा

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राच्या पावन भूमीला आजवर अनेक संत-महात्म्यांची सोबत लाभली आहे. संत-भक्ती चळवळीचा इतिहास आणि त्यातून उमगलेल्या अभंग-कीर्तन-भजनांची परंपरा अत्यंत समृद्ध आहे. या परंपरेत चिरंतन प्रेरणा देणाऱ्या अनेक संतांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते. त्यांच्या भक्तिभावाने समाजात नैतिक मूल्ये, सामाजिक समता आणि आध्यात्मिक जागरुकता टिकवून ठेवली. संत परंपरेतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण नाव म्हणजे संतश्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज. तुकारामांचे अभंग म्हणजे त्यांच्या आत्म्याचा श्वास. अशा या थोर संत तुकाराम यांच्या जीवनातील एक वेगळा पैलू उलगडणारा चित्रपट म्हणजे ‘अभंग तुकाराम... कथा संत तुकारामांच्या गाथेची.’.‘ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई’ या चित्रपटानंतर लेखक आणि दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी हा चित्रपट आणलेला आहे. आजवर संत तुकारामांवर आत्मचरित्र स्वरुपात अनेक चित्रपट, नाटक आणि मालिका येऊन गेल्या आहेत. पण हा चित्रपट त्यांचं आत्मचरित्र नसून त्यांच्या अभंगाची गाथा हळूवारपणे उलगडणारा आहे..ही कथा आहे भोळी श्रद्धा तसेच धर्माची, त्यागाची आणि संघर्षाची. या चित्रपटाच्या कथेला सुरुवात होते ती संत तुकारामांच्या अभंगाने. मग रामेश्वर भट्ट आणि मंबाजी आदी मंडळींचा धर्माचे थोतांड मांडताना होणारा नाहक त्रास, तुकारामांनी हे अभंग लिहिले नाहीत... हे शब्द त्यांचे नाहीत असा या धर्माच्या ठेकेदारांनी त्यांच्यावर केलेला आरोप... तरीही कुठेही न डगमगता तुकारामांची निस्सीम विठ्ठल भक्ती आणि श्रद्धा... आपला सुखाचा संसार सोडून विठुनामाचा त्यांनी घेतलेला ध्यास आणि या ध्यासातच चालू झालेला त्यांचा आध्यात्मिक प्रवास... त्यांच्या या भक्तीच्या प्रवासामध्ये त्यांची पत्नी आवली आणि मुलांवर येणारी विविध संकटे.. त्यांची होणारी उपासमार... तरीही आपल्या पतीच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहणारी आवली... छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकारामांची झालेली हृदयस्पर्शी भेट... जिथे राजसत्तेचा आणि भक्तीचा संगम झालेला... मग समाजव्यवस्थेतील धर्म मातंडांनी त्यांची अभंगांची गाथा इंद्रायणीत बुडवण्याचा दिलेला आदेश... त्यांचे तुकोबारायांनी स्वीकारलेले हे आव्हान... अशी हळूवारपणे आणि भक्तिभावाने तुकोबारायांच्या अभंगांची गाथा उलगडत जाते. दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी संत तुकारामांच्या आयुष्याचा फक्त तपशीलवार इतिहास न दाखवता, त्यांच्या विचारांची खोल झलक दाखवली आहे. .ही कथा संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगांची अनोखी गुंफण आणि त्यांच्या तत्त्वज्ञानांभोवती फिरणारी आहे. तुकारामांचे साधेपण, त्याग आणि विठ्ठलभक्ती यांचा स्पर्श हा मनाला खोलवर भिडणारा आहे आणि आपल्याला विचार करायला लावणारा आहे. अभंग हे तुकाराम महाराजांच्या श्वासात मिसळलेले भाव आहेत. पण त्यांच्या या भक्तीच्या प्रवासात त्यांना अनेक संकटांना आणि संघर्षाला सामोरे जावे लागले आणि हे सगळं करताना ते कधीही डगमगले नाहीत. विठूनामाचा ध्यास हाच त्यांचा श्वास राहिला..संत ज्ञानेश्वर माऊलीनी आध्यात्मिक पाया रचला आणि त्यानंतर तुकोबारायांनी आपल्या अभंगरूपी ज्ञानााने कळस चढविला. हाच एकूणच आध्यात्मिक आणि समाजपरिवर्तानाचा प्रवास या चित्रपटात मांडलेला आहे. अभिनेते योगेश सोमण यांनी या चित्रपटामध्ये संत तुकाराम यांची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. ही भूमिका अत्यंत तन्मयतेने साकारताना त्यांनी आपल्या डोळ्यांतून व्यक्त केलेले भाव आणि एकूणच भक्तिभाव वेगळी अनुभूती देणारा आहे. अभिनयाबरोबरच त्यांनी कथा आणि संवाद लेखन उत्तम प्रकारे केले आहे..अभिनेत्री स्मिता शेवाळेने आजवर विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र आवलीच्या भूमिकेमध्ये तिने कमाल केली आहे. कणखर आणि खंबीर अशी ही भूमिका तिने उत्तमरीच्या साकारली आहे. आपला पती तुकोबाराया आकंठ विठूनामाच्या गजरात आकंठ बुडालेला असताना आपला संसार सांभाळताना तिची होणारी तगमग, त्यातून निर्माण होणारा मनाचा त्रागा, राग व वेदना आणि नंतर समाधान असे त्या भूमिकेचे बेअरिंग तिने पडद्यावर उत्तम पेललेले आहे.अभिनेते अजय पुरकर यांनी मंबाजीच्या नकारात्मक भूमिकेला योग्य न्याय दिला आहे. समीर धर्माधिकारी यांनी रामेश्वर भट्टाची भूमिका उत्तमरीत्या साकारली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका अजिंक्य राऊत यांनी केली आहे. तुकाराम महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची झालेली भेट हा क्षण अविस्मरणीय आहे. अभिनेत्री मृणाला कुलकर्णीने राजमाता जिजाऊंची भूमिका साकारली आहे. त्यांच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आले आहेत. त्यांनी ते नेहमीप्रमाणेच उत्तम प्रकारे साकारले आहेत. अन्य कलाकारांनीदेखील आपापली कामे चोख केली आहेत. .संगीत हा या चित्रपटाचा आत्मा आहे. संगीतकार आणि गायक अवधूत गांधी यांनी ही जबाबदारी उत्तमरीत्या पेलली आहे. एकेका प्रसंगानुसार त्यांनी एकूण दहा अभंग छान गुंफलेले आहेत. या अभंगातून कथा हळूहळू पुढे सरकते आणि आपण या भक्तिरसामध्ये न्हाऊन निघतो किंवा तल्लीन होऊन जातो..तांत्रिक बाबींमध्ये चित्रपट चांगला झाला आहे. चित्रपटातील संवाद आणि वेशभूषा त्या काळाशी सुसंगत अशी झाली आहे. सिनेमॅटोग्राफर संदीप शिंदे यांनी आपली कामगिरी चोख केली आहे. चित्रपटाची गती काहीशी संथ असली आणि मध्यांतरानंतर कथा फारशी पुढे सरकत नसली तरी संत तुकारामांच्या अभंगांची गाथा मांडताना भक्ती, श्रद्धा, धर्म, अध्यात्म व त्याग यांची योग्य अशी सांगड घालण्यात आली आहे. हा चित्रपट म्हणजे संत तुकाराम यांच्या अभंगाची गाथा असली तरी आजच्या समाजाला उद्बोधक असा आहे. भक्तिरसामध्ये न्हाऊन निघणारा सद्भावनेचा आणि शांतीचा मार्ग दाखवणारा आहे. .प्रथमेश परब आणि पॅडी कांबळेच्या हॉरर कॉमेडी 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक प्रदर्शित; 