रणपति शिवराय - स्वारी आग्रा : धाडस आणि शौर्याची थरारक कथा

Marathi Movie Review : लेखक व दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी शिवराज अष्टकमधील सहावे पुष्प 'रणपति शिवराय-स्वारी आग्रा' हा चित्रपट आता आणलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या धाडसाची, मुत्सद्देगिरीची आणि त्यांच्या शौर्याची कहाणी सांगणारा हा चित्रपट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आग्रा भेट ही त्यांच्या स्वाभिमानाचा, जाज्ज्वल राष्ट्रनिष्ठेचा आणि कुशल नेतृत्वगुणांचे प्रतीक आहे. या आग्रा भेटीतून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दाखवून दिले की एखाद्या बलाढ्य शत्रूवर विजय मिळवायचा असेल तर उत्तम बुद्धिचातुर्य आणि योग्य असे नियोजन यांची आवश्यकता असते. महाराजांची आग्रा स्वारी कशी झाली... त्यांनी कशाप्रकारचे नियोजन केले.. दगाबाज आणि धोकेबाज औरंगजेबाच्या हातावर कशा तुरी दिल्या.. त्याकरिता त्यांच्या धाडसी मावळ्यांची साथ कशी मिळाली... वगैरे बाबींचे चित्रीकरण या चित्रपटात आहे. .शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटल्यानंतर मुघल दरबारामध्ये अस्वस्थता पसरलेली होती. त्यामुळे संतापलेल्या औरंगजेबाने मिर्झा राजे जयसिंग आणि दिलेर खान यांना दक्षिणेवर स्वारी करण्याचे आदेश दिले. मोठा फौजफाटा घेऊन दिलेर खानने पुरंदर किल्ल्याला वेढा घालून हा किल्ला जिकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी महाराजांचा विश्वासू शूर सरदार मुरारबाजी देशपांडे यांनी निकराने त्याच्याशी लढाई केली. त्यांनी दिलेली कडवी झुंज पाहता दिलेर खानने त्याला जहांगिरी देण्याचे आमिष दाखविले. त्यावेळी मुरारबाजींनी मी शिवरायांचा सच्चा शिपाई आहे असे त्याला ठणकावून सांगितले. .या लढाईमध्ये मुरारबाजींना वीरमरण प्राप्त झाले. त्यानंतर शिवाजी महाराज व मिर्झा राजे जयसिंग यांची भेट... त्यातून नाईलाजास्तव घडलेला पुरंदरचा तह... त्यानुसार महाराजांची ठरलेली आग्रा भेट... या भेटीपूर्वी महाराजांनी आखलेली रणनीती.. त्यानंतर प्रत्यक्षात आग्रा भेट... या भेटीमध्ये भरलेल्या दरबारामध्ये औरंगजेबाला दाखविलेला आपला बाणेदारपणा आणि जाज्ज्वल राष्ट्रनिष्ठा... त्यानंतर त्य़ांना झालेली नजरकैद.. अशा कठीण प्रसंगात त्यांची संयमित भूमिका आणि त्यातून बुद्धिचातुर्याने आखलेली रणनीती... मग गनिमी काव्याने पेटाऱ्यातून आग्राहून त्यांनी केलेली आपली धाडसी सुटका... अशा एकेक प्रसंगातून ही कथा हळुवारपणे उलगडण्यात आली आहे..दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी या चित्रपटासाठी संशोधन खूप केले आहे आणि या कथेची मांडणी उत्तम केली आहे. दिग्दर्शन आणि लेखन या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी इतिहासाशी प्रामाणिक राहत प्रभावी समतोल साधला आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांनी साकारलेली बहिर्जी नाईक ही भूमिका विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे. शत्रूंचे डाव मोडून काढण्यासाठी विविध वेशांमध्ये शिरकाव करणारे बहिर्जी, त्यांची तल्लख बुद्धी आणि प्रसंगी उमटणारी सूक्ष्म विनोदाची झलक हे सगळं दिग्पाल यांनी अत्यंत सहज आणि प्रभावीपणे साकारलं आहे..अभिनेता अभिजित श्वेतचंद्र याने साकारलेली छत्रपती शिवाजी महाराज ही भूमिका छान आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील रुबाब आणि नेतृत्वगुण त्याने मोठ्या पडद्यावर चोखपणे उभे केले आहेत. समीर धर्माधिकारी यांचा औरंगजेब लक्ष वेधून घेणारा आहे. त्यांच्या अभिनयातून व्यक्तिरेखेतील क्रूरता आणि कपटीपणा ठळकपणे समोर आला आहे. अजय पुरकर यांनी साकारलेल्या तानाजी मालुसरे यांच्या भूमिकेला योग्य असा न्याय दिला आहे, तर पुनीत इस्सार यांनी मिर्झा राजे जयसिंग ही व्यक्तिरेखा अत्यंत प्रभावीपणे साकारली आहे. मृणाल कुलकर्णी यांनी जिजाऊ यांच्या भूमिकेतील भावनिक आणि मातृत्वाचा पैलू सुंदररीत्या मांडला आहे. प्रसन्न केतकर यांनी साकारलेले मुरारबाजी देशपांडे अंगावर शहारे आणणारे ठरले. तसेच ऋषी सक्सेना, स्मिता शेवाळे, नुपूर दैठणकर, निखिल राऊत, अभिजित देशपांडे, अक्षय वाघमारे, योगेश सोमण, बिपीन सुर्वे, ज्ञानेश वाडेकर आणि विराजस कुलकर्णी यांच्या वाट्याला जरी कमी दृश्ये आली असली, तरी त्यांनी आपल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत. .चित्रपटाचे संगीत अवधूत गांधी आणि मयूर राऊत यांनी दिले आहे. त्यांच्या संगीताची नजाकत काहीशी वेगळीच आहे. विशेषतः चित्रपटातील भारुड मनाला भिडणारं ठरत आहे. सिनेमॅटोग्राफर संदीप शिंदे यांनीयुद्ध तसेच अन्य काही सीन्स आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केले आहेत. ऐतिहासिक लोकेशन्स अतिशय प्रभावीपणे टिपली आहेत. कॅमेऱ्याच्या चौकटीत किल्ले, युद्धप्रसंग आणि दरबारी वातावरण सुंदरपणे बंदिस्त झालं आहे. चित्रपटातील पार्श्वसंगीत कथानकाच्या प्रवाहाशी सुसंगत असून, तणावपूर्ण आणि भावनिक प्रसंगांना आवश्यक ती तीव्रता दिली आहे. तरीही चित्रपटाची लांबी काहीशी खटकणारी बाब आहे. काही दृश्यांना संकलनाच्या टेबलवर कात्री लावता आली असती. शिवाजी महाराज यांचे धाडस आणि शौर्य यांची ही थरारक कथा आहे.."पवित्र रिश्ता नसतं तर मी लग्न करून सेटल असते" प्रार्थनाने दिली कबुली; "मी त्याला नकार दिला".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.