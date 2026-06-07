शब्द, आठवणी आणि मैत्रीचा शंभरावा सोहळा; ‘पत्रापत्री’च्या साभिनय अभिवाचनाचा शतकमहोत्सवी प्रयोग

Entertainment News : मराठी सांस्कृतिक विश्वात गेल्या दोन वर्षांत रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या ‘पत्रापत्री’ या आगळ्यावेगळ्या साभिनय अभिवाचनाने आता १०० व्या प्रयोगाचा मानाचा टप्पा गाठला आहे. शब्दांची ताकद, भावनांची उब, दृकश्राव्य सादरीकरणाची देखणी साथ आणि दोन ज्येष्ठ कलावंतांची अप्रतिम जुगलबंदी यामुळे ‘पत्रापत्री’ने रसिकांच्या मनात एक वेगळीच जागा निर्माण केली आहे..ज्येष्ठ अभिनेते आणि लेखक दिलीप प्रभावळकर यांच्या लेखणीतून जन्माला आलेल्या पत्रांच्या विश्वाला विजय केंकरे यांच्या कल्पक सादरीकरणाची जोड लाभली आणि त्यातून साकारला हा अनोखा प्रयोग. हे केवळ अभिवाचन नाही, तर शब्द, भावना आणि अभिनय यांचा सुरेख संगम असलेले साभिनय अभिवाचन आहे. दोन मित्रांमधील पत्रसंवादाच्या माध्यमातून उलगडणाऱ्या आठवणी, नात्यांतील जिव्हाळा, काळानुसार बदलणारे संदर्भ आणि मिश्किल विनोद यामुळे प्रत्येक प्रयोग रसिकांसाठी एक आत्मीय अनुभव ठरला आहे..या शतकमहोत्सवी प्रयोगानिमित्त बोलताना दिलीप प्रभावळकर म्हणाले,"पत्रापत्री'चा शंभरीपर्यंतचा प्रवास हा आमचा नसून रसिकांचा आहे. दोन इरसाल मित्रांच्या पत्रांमधून रंगणारी ही टिंगलटवाळी, हा मिश्किल संवाद आणि या साभिनय अभिवाचनाची वेगळी शैली प्रेक्षकांनी अक्षरशः उचलून धरली. या प्रयोगातील विनोद हा केवळ हसवण्यासाठी नाही, तर नात्यांमधला जिव्हाळा जपण्यासाठी आहे. म्हणूनच १०० प्रयोगांचा हा टप्पा आमच्यासाठी विशेष आहे. अजूनही या दोन मित्रांच्या गप्पा ऐकायच्या असतील, तर आम्ही तुमची वाट पाहत आहोत.‘पत्रापत्री’चा १०० वा प्रयोग हा केवळ एका यशस्वी कलाकृतीचा टप्पा नसून शब्दांवरच्या विश्वासाचा, मैत्रीच्या नात्याचा आणि संवादाच्या सामर्थ्याचा उत्सव आहे. शंभर प्रयोगांचा हा प्रवास पूर्ण करताना ‘पत्रापत्री’ने असंख्य रसिकांच्या मनात आठवणींची, भावनांची आणि माणुसकीची नवी पाने लिहिली आहेत..26/11 वेळी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवणारी ती परिचारिका कोण ? कंगनाने साकारलीय भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.