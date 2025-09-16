कोकणातलं तुम्हाला काय आवडलं? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले, 'ते पाहून मीच चकीत झालो कारण...

'श्रीयुत गंगाधर टिपरे' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरलेले ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना नेहमीच चकीत केलंय. आपल्या प्रत्येक भूमिकेत त्यांनी जीव ओतलाय. 'नारबाची वाडी', 'पंचक', 'मर्डर मिस्त्री', 'विटीदांडू' यांसारख्या सिनेमांसोबतच ते हिंदी चित्रपटातही दिसले. त्यांची 'लगे रहो मुन्नाभाई' मधली गांधीजींची भूमिका प्रचंड गाजली. राजकुमार हिराणींपासून ते संजय दत्त पर्यंत सगळ्यांनी त्यांचं कौतुक केलं. या वयातही त्यांचा अभिनयातील उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. त्यांचा नुकताच प्रदर्शित झालेला 'दशावतार' हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकगृहात गाजतोय. त्यानिमित्ताने त्यांनी सकाळला मुलाखत दिली. त्यात बोलताना त्यांनी त्यांना कोकणातलं काय काय आवडलं हे सांगितलं आहे. .दिलीप प्रभावळकर यांचा 'दशावतार' हा सिनेमा कोकणात शूट झाला. यासोबतच इतरही काही सिनेमे त्यांनी कोकणात शूट केलेत. त्यानिमित्ताने ते कोकणात फिरले. तेव्हा त्यांना कोकणात काय आवडलं याबद्दल बोलताना प्रभावळकर म्हणाले, 'मला कोकणातलं सगळंच आवडलं. पहिली गोष्ट म्हणजे मी कोकणातला नाही. मी मुंबईचाच पहिल्यापासून. पण ज्याला कोकणामुळे हा विषय सुचला तो सुबोध खानोलकर याचं आजोळ कोकणातलं. गुरु ठाकूर कोकणातला. तसा मी कोकणातला नाही. पण मी कोकणात बऱ्याचदा गेलोय. नाटकाच्या दौऱ्याला म्हणा किंवा शूटिंगला म्हणा. पण आता यावेळेला 'दशावतार'च्या निमित्ताने मी जे कोकण बघितलं ते खूप वेगळं होतं.'.ते पुढे म्हणाले, 'अक्षरशः बघितलं म्हणजे त्या लोकेशन वेगवेगळ्या ठिकाणी होत्या. त्या पाहून मी चकीत झालो की अशा तऱ्हेची ठिकाणं कोकणात आहेत. रेकी करताना त्यांनी खूप मेहनत घेतली त्या जागा शोधण्यासाठी. त्यांनी परत परत जाऊन त्यांना हव्या तशा लोकेशन निवडल्या. जंगलं, इतकी घनदाट जंगलं कोकणात आहेत हे मला माहीत नव्हतं. बऱ्याच देवराया, टेकड्या, डोंगर जंगल. जर चित्रपट बघितला तर एक खाडी आहे, मी खाडीमध्ये पोहोलोय. नदी आहे, खोल नदी आहे, उथळ नदी आहे. अगदी स्वच्छ पाणी होतं ते. इतकं सगळं वैभव कोकणात आहे हे मला मुळीच ठाऊक नव्हतं. वरवरचं कोकण पाहणं वेगळं आणि हे अनुभवणं वेगळं.' .प्रभावळकर यांचा 'दशावतार' सध्या थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटाने पहिल्या दोन दिवसातच ५ कोटींची कमाई केली होती. या चित्रपटाला माऊथ पब्लिसिटीचा फायदा होतोय. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी प्रेक्षक थिएटरकडे वळताना दिसतोय. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळत राहिल्यास हा चित्रपट इतरांचे रेकॉर्ड मोडेल असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. .VIDEO: एकदम कडक! सेनोरिटा गाण्यावर नम्रता संभेरावचा जबरदस्त डान्स; नवऱ्याचीही नजर हटेना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.