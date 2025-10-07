मी चित्रपट पाहिला नाही पण... मराठी 'दशावतार'च्या 'कांतारा'सोबत होणाऱ्या तुलनेवर नेमकं काय म्हणाला रिषभ शेट्टी?

हे वर्ष मराठी सिनेसृष्टीसाठी चांगलं ठरलं. या वर्षी अतिशय चांगले सिनेमे प्रदर्शित झाले ज्यांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. त्यातलाच एक गाजणारा मराठी सिनेमा म्हणजे दिलीप प्रभावळकर यांचा दशावतार. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. सोबतच मराठी माणसाला जागं करण्याचं कामंही केलं. या चित्रपटातील लोकेशन, कथेची मांडणी आणि सिनेमॅटोग्राफी हे सगळं पाहून प्रेक्षकांनी या चित्रपटाची तुलना गाजलेला दाक्षिणात्य चित्रपट 'कांतारा'सोबत केली. आता या चित्रपटाची 'कांतारा'सोबत तुलना होत असल्याने त्यावर या चित्रपटाचा नायक आणि दिग्दर्शक रिषभ शेट्टी याने भाष्य केलं आहे. .गेल्या महिन्यात 'दशावतार' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. यातील दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाने सगळेच स्तंभित झाले. त्यांची रूपं पाहून सगळेच चकीत झाले. वयाच्या ८२ व्या वर्षी त्यांनी केलेलं काम पाहून प्रेक्षक त्यांचं कौतुक करत होते. सोबतच चित्रपटात दाखवण्यात आलेला 'दशावतार हा खेळ, त्याची माहिती. या कलेबद्दलची आत्मीयता हे सगळचं प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्शून गेलं. 'कांतारा'शी होणारी तुलना रिषभच्या देखील कानावर गेली. रिषभ शेट्टी याने नुकतीच इटाईम्सला मुलाखत दिली. यात त्याने 'दशावतार' सिनेमाबाबत वक्तव्य केलं. .या मुलाखतीत तो म्हणाला, 'मी या सिनेमाबाबत खूप ऐकलं आहे. त्याचं कौतुकही होत आहे. पण, कांताराचं प्रमोशन उशीरा सुरू झाल्यामुळे मला सिनेमा बघायला वेळ मिळाला नाही. मी नक्कीच हा सिनेमा बघेन. आपली परंपरा, वनसंवर्धन याबद्दल सिनेमे बनत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. असे चित्रपट लोकांना कधीच कंटाळवाणे वाटत नाहीत. हे सिनेमे मनोरंजन करण्यासोबतच विचार करण्यास भाग पाडतात. त्यासोबत पुढच्या पिढीसाठी महत्त्वाचा दस्ताऐवज असतात.' .'दशावतार' या सिनेमाचं दिग्दर्शन सुबोध खानोकलकर याने केलं असून सिनेमात दिलीप प्रभावळकर, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, भरत जाधव, महेश मांजरेकर यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. तर रिषभ शेट्टी याचा 'कांतारा चॅप्टर २' नुकताच प्रदर्शित झालाय. ज्याने चार दिवसात जगभरात ३०० कोटींची कमाई केली आहे. .डोक्यात फरक झालाय का? उर्दूसोबत झोपतो म्हणल्यावर नेटकऱ्यांचीही सटकली; सचिन पिळगावकर पुन्हा ट्रोल; असं काय म्हणाले? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.