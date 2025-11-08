'दशावतार' पाहायचा राहिलाय? आता ओटीटीवर पाहता येणार दिलीप प्रभावळकरांची जादू; कुठे, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

कोकण, कोकणातील निसर्ग आणि कोकणातील प्रथा यांचा अनोखा संगम असलेला 'दशावतार' हा चित्रपट २०२५ मधला सर्वाधिक गाजणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. या चित्रपटाने प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. समीक्षकांचं कौतुक मिळवलं. 'दशावतार' या चित्रपटातील दशावताराच्या खेळाने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावलं. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर जगभरातील प्रेक्षकांना 'दशावतार'ची भुरळ पडली. या चित्रपटात दिसणारी बाबुली मेस्त्रीला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतला. या चित्रपटाची कथाही प्रेक्षकांना आवडली. सगळीकडे गाजलेल्या 'दशावतार'चं सगळीकडे कौतुक झालं. मात्र अजूनही तुमचा हा चित्रपट पाहायचा राहिला असेल तर बॉक्स ऑफिस गाजवणारा हा चित्रपट आता ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. .कोकणाचा कणा आणि निसर्गसौंदर्य आणि पारंपरिक खेळ दशावतार दाखवणाऱ्या या चित्रपटाचं 'कांतारा' फेम रिषभ शेट्टीने या चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं. या चित्रपटात अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. हा सिनेमा सुबोध खानोलकर याने लिहिला आणि दिग्दर्शित केलेला. वडील मुलाच्या नात्याची एक प्रेमळ कहाणीदेखील चित्रपटात पाहायला मिळाली. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर २८ कोटींचा गल्ला जमावलाय. या चित्रपटाचं बजेट ५ कोटी होतं त्यामुळे हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. आता हा चित्रपट ओटीटीवर पाहायला मिळणार आहे. .कुठे आणि कधी होणार प्रदर्शित?दिलीप प्रभावळकरांचा ‘दशावतार’ सिनेमा १४ नोव्हेंबरपासून झी-5 या ओटीटी माध्यमावर पाहता येणार आहे. झी-5च्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटद्वारे याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. दशावतार चं पोस्टर शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'एक ८० वर्षांचा कलाकार ज्याच्या आयुष्याच्या रंगमंचावर उभा राहिला दशावतार. पाहायला विसरू नका मराठीतील भव्य-दिव्य सिनेमा ‘दशावतार’. १४ नोव्हेंबरपासून फक्त झी-5 वर' हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर पासून झी ५ वर प्रदर्शित होणार आहे..तुम्हाला काय माहीत नेमकं काय घडलंय? पहिल्यांदाच त्याच्या घटस्फोटाबद्दल बोललेला स्वप्नील जोशी; म्हणाला, 'दोन व्यक्ती वेगळे होतात तेव्हा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.