'दशावतार'साठी दिलीप प्रभावळकरांना 'या' व्यक्तीने शिकवली मालवणी भाषा; म्हणाले- प्रत्येक डायलॉगनंतर त्याच्याकडे बघायचो...

WHO TEACHES MALVANI TO DILIP PRABHAVALKAR FOR DASHAVTAR: लोकप्रिय मराठी अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांना 'दशावतार' सिनेमासाठी एका खास व्यक्तीने मालवणी भाषा शिकवली आहे.
dilip prabhavalkar dashavtar

dilip prabhavalkar dashavtar

Payal Naik
छोटा पडदा असो किंवा मोठा, मराठी असो किंवा हिंद, आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावणारे लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे त्यांचा नवा चित्रपट. १२ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दशावतार' ने प्रेक्षकांची झोप उडवलीये. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर नवीन रेकॉर्ड केलाय. वयाच्या ८१ व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकर या सिनेमात १० वेगवेगळ्या अवतारात दिसले. त्यांनी पाण्यातले सीनदेखील स्वतः केले. त्यांचा हा उत्साह अचंबित करणारा आहे. 'दशावतार' या सिनेमाने प्रदर्शनानंतरच्या ५ दिवसात तब्बल ६. ७ कोटींचा गल्ला जमवला आहे. या चित्रपटात ते मालवणी भाषा बोलताना दिसतायत. मात्र त्यांना ही भाषा शिकावी लागली. ही भाषा शिकवणारादेखील त्यांच्यासोबत सेटवरच होता.

