Kantara Chapter 1: ‘कांतारा-चॅप्टर १’ मध्ये दिलजीत दोसांझची एंट्री

पंजाबमधून करिअरची सुरुवात करत गायक, अभिनेता आणि ग्लोबल आर्टिस्ट म्हणून ओळख निर्माण करणारा दिलजीत दोसांझ आता एका मोठ्या दक्षिण भारतीय चित्रपटाशी जोडला गेला आहे. २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ब्लॉकबस्टर कन्नड चित्रपट 'कांतारा'च्या सिक्वेल 'कांतारा-चॅप्टर १'साठी दिलजीत दोसांझचा सहभाग निश्चित झाला आहे..विशेष म्हणजे या चित्रपटात तो अभिनेता म्हणून नव्हे, तर गायक म्हणून सहभागी होत आहे. दिलजीत दोसांझने आपल्या अधिकृत इंस्टाग्रामवरून एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये तो दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टी यांना रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये भेटताना दिसतो. दिलजीत गाण्याची रेकॉर्डिंग करतानाही दिसला..त्याने या पोस्टला कॅप्शन देताना "कांतारा ही माझ्यासाठी वैयक्तिकदृष्ट्या खास फिल्म आहे. 'वाराह रूपम' गाणं पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हा मी आनंदाने अश्रू ढाळले होते. आता 'कांतारा-चॅप्टर १' थिएटरमध्ये पाहण्याची मी आतुरतेने वाट पाहतो आहे" असे लिहिले.या सहकार्याबद्दल ऋषभ शेट्टी यांनीही आपली भावना व्यक्त केली.."दिलजीत दोसांझ यांच्यासोबत काम करताना आनंद झाला. शिवाची कृपा असल्यामुळे हे सहकार्य शक्य झाले. 'कांतारा'मुळे आणखी एका भक्ताशी भेट झाली," असे ते म्हणाले. 'कांतारा' ने जागतिक स्तरावर ४०० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. कथानक, संगीत आणि सादरीकरणामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला..Interview : "राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणं हीच स्वप्नपूर्ती..."- निर्माती अमृता राव...आता त्याचा सिक्वेल 'कांतारा-चॅप्टर १' २ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दिलजीत दोसांझच्या सहभागामुळे 'कांतारा-चॅप्टर १'च्या संगीताला एक वेगळा आयाम मिळणार आहे. अभिनेता आणि गायक म्हणून स्वतःची ओळख प्रस्थापित केलेल्या दिलजीतची ही नवी पाऊलवाट प्रेक्षकांसाठी निश्चितच उत्सुकता वाढवणारी ठरणार आहे..