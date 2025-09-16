Premier

Kantara Chapter 1: ‘कांतारा-चॅप्टर १’ मध्ये दिलजीत दोसांझची एंट्री

Diljit Singer: दिलजीत दोसांझ ‘कांतारा-चॅप्टर १’साठी गायक म्हणून सहभागी झाला असून त्याने रेकॉर्डिंग पूर्ण केल्याची माहिती दिली आहे. ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंजाबमधून करिअरची सुरुवात करत गायक, अभिनेता आणि ग्लोबल आर्टिस्ट म्हणून ओळख निर्माण करणारा दिलजीत दोसांझ आता एका मोठ्या दक्षिण भारतीय चित्रपटाशी जोडला गेला आहे. २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ब्लॉकबस्टर कन्नड चित्रपट ‘कांतारा’च्या सिक्वेल ‘कांतारा-चॅप्टर १’साठी दिलजीत दोसांझचा सहभाग निश्चित झाला आहे.

