16 व्या वर्षी लग्न, 17 व्या वर्षी आई; 9 वर्षांतच मोडला डिंपल कपाडियाचा संसार, 'या' अभिनेत्यासोबत आजही अफेअरची चर्चा

DIMPLE KAPADIA MARRIED AT 16, SEPARATED FROM RAJESH KHANNA : हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाडिया हिने छोट्या वयातच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. ज्या वर्षी डिंपल बॉलिवूडमध्ये आली, त्याचवर्षी तिच लग्न राजेश खन्नासोबत झालं. वयाच्या 16 व्या वर्षी डिंपलने लग्न केलं, तर 17 व्या वर्षी ती आई झाली..१६ व्या वर्षी राजेश खन्नासोबत लग्नडिंपल कपाडिया राजेश खन्नाची खुप मोठी फॅन होती. डिंपल आणि राजेश यांची ओळख अहमदाबादच्या नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लबमध्ये झाली होती. दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि 1973मध्ये त्यांनी लग्न केलं. तेव्हा राजेश खन्ना 31 वर्ष तर डिंपलचं वय 16 वर्ष होतं. .लग्नानंतर बॉलिवूडमध्ये पदार्पणलग्नाच्या काही महिन्यानंतर डिंपलचा पहिला सिनेमा बॉबी रिलीज झाला. जेव्हा डिंपल 13 वर्षाची होती, त्यावेळी डिंपलला पाहून राज कपूरने बॉबी सिनेमा साईन केला होता. या सिनेमामध्ये ऋषी कपूर लीड रोलमध्ये होते. दोघांसाठी हा सिनेमा सुपरहिट ठरला..लग्नाच्या वर्षंभरातच मुलीचा जन्मलग्नातच्या एका वर्षातच डिंपलने ट्विंकल खन्नाला जन्म दिला. आई झाल्यानंतर डिंपल सिनेसृष्टीपासून लांब झाली. सुरुवातीला राजेश आणि डिंपल यांचं नातं खुप छान होतं. परंतु कालांतराने दोघांमध्ये वाद होऊ लागले. .लग्नाच्या 9 वर्षानंतर सोडलं राजेश खन्नाचं घरसतत वाद होऊ लागल्यानं डिंपलने दोन्ही मुलींना घेऊन राजेश खन्नाचं घर सोडलं. परंतु तिने कधीच राजेश खन्ना यांना घटस्फोट दिला नाही. यानंतर तिचं नाव सनी देओल याच्यासोबत जोडलं गेलं. आजही त्यांच्या नात्याबद्दल बॉलिवूडमध्ये अनेक चर्चा होतात.