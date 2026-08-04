मी त्यांची वाईट बाजू पहिलीये... नाना पाटेकरांबद्दल डिंपल कपाडियांचं सडेतोड वक्तव्य; म्हणाल्या, 'तो माणूस खूप...'

DIMPLE KAPADIA NANA PATEKAR FIGHT: आपल्या अभिनयाने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीमध्ये (ENTERTAINMENT NEWS) आपलं स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर (NANA PATEKAR) यांनी अनेक हिट चित्रपटात काम केलंय. त्यांचे 'क्रांतिवीर', 'प्रहार' हे चित्रपट तर प्रचंड गाजले. या चित्रपटांमध्ये नानांसोबत अभिनेत्री डिंपल कपाडिया (DIMPLE KAPADIA) यांनी स्क्रिन शेअर केलेली. त्यांची जोडी मोठ्या पडद्यावर चांगलीच गाजली. डिंपल यांना कलमवाली बाई हे टायटल मिळालं. या सिनेमांदरम्यान नाना आणि डिंपल यांच्यात चांगली मैत्री असूनही अभिनेत्रीने नानांबद्दल असं काही वक्तव्य केलं जे ऐकून सगळेच चकीत झाले. नाना अत्यंत घृणास्पद व्यक्ती असून त्यांनी त्यांची वाईट बाजू खूप चांगल्या पद्धतीने लपवून ठेवलीये असं त्या म्हणालेल्या. .‘प्रहार: द फायनल अटॅक’, ‘अंगार’ आणि ‘क्रांतिवीर' यानंतर बऱ्याच वर्षांनी त्यांनी ‘तुम मिलो तो सही’ या नावाचा चित्रपट त्यांनी केला. त्यानंतर ते दोघे 'वेलकम २' मध्ये एकत्र दिसले. मात्र नानांसोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता हे विचारल्यावर ‘एनडीटीव्ही’च्या एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, 'मला नाना घृणास्पद, नकोसे वाटतात.' चांगल्या गोष्टी सांगताना डिंपल म्हणाल्या, 'चांगल्या आणि वाईट दोन्ही बाजूने. खरं तर ते खूप प्रतिभावान आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही. त्यांच्यासारख्या प्रतिभावान कलाकारांच्या कितीही मी चुका माफ करू शकते. मला त्यांचा अभिनय इतका आवडतो की त्यासाठी मी माझा जीवही देऊ शकते.'.वाईट गोष्टींबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'एक व्यक्ती म्हणून माझ्याबरोबर नाना खूप चांगले वागतात, आम्ही दोघे एकमेकांचे चांगले मित्रही आहोत, पण मी त्यांची वाईट बाजूही पाहिली आहे. त्यांची नकारात्मक बाजू. आपल्या सर्वांची अशीच एक नकारात्मक बाजू असते, जी आपण सर्वांपासून लवपून ठेवतो. तशीच नकारात्मक बाजू नानांची आहे आणि त्यांनी ती खूप चांगल्या पद्धतीने लपवून ठेवली आहे.' त्यानंतर नाना आणि डिंपल एकत्र दिसले नाहीत..फक्त ४ भाग अन् घसघशीत फी! 'रामायण'मध्ये शूर्पणखा साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला किती मिळालेलं मानधन? त्या काळातही घेतलेली तगडी रक्कम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.