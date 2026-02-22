बापरे! लिव्हर कॅन्सरनंतर दीपिकाच्या पोटात निघाली गाठ, अभिनेत्री व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...'आता मला खूप जास्त भीती...'

DIPIKA KAKAR’S EMOTIONAL VIDEO: टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका कक्कर गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. काही महिन्यापूर्वी तिला लिव्हर कॅन्सरचं निदान झालं होतं. त्यानंतर दीपिकाची सर्जरी झाल्यानंतर ती पुर्णपणे बरी झाली होती. दरम्यान आता दीपिकाच्या आयुष्यात दुसरी समस्या जाणून लागली आहे. तिला तिच्या पोटात अचानक इतक्या तीव्र वेदना जाणू लागल्यात. त्यामुळे तिला तातडीनं रुग्णालयात तपाणसीसाठी जावं लागलं..दरम्यान यावर दीपिकाने स्वत: व्लॉगद्वारे चाहत्यांना ही बातमी दिली आहे. तिने रुग्णालयातील नवीन व्लॉग शेअर करत पोटात गाठ असल्याचं म्हटलंय. व्हिडिओ शेअर करत दीपिका म्हटली की, 'दोन दिवसापासून पोटात खुप दुखत होतं. काल वेदना जास्त जाणवल्यानंतर ती डॉक्टरांकडे आली. तेव्हा तिला सिटी स्कॅनमध्ये समजलं की, 'पोटात सिस्ट झाले आहेत.' या गाठीची साइज 1.3 सेंटिमीटर इतकी आहे. असं सांगितलं..पुढे बोलताना दीपिकाने सांगितलं की, पोटासोबतच तिचा खांदासुद्धा दुखत होता. त्यामुळे तिला काळजी वाटत होती. रिपोर्ट्सनुसार तिच्या पोटातील स्टिट नॉमल असून कोणतीही सर्जरी न करता बरी होऊ शकते. छोट्याच्या प्रोसिजरनं ते सिस्ट बर्न केलं जाणार आहे. त्यामुळे दीपिकाला आता तीन ते चार दिवसांसाठी रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलय..'दीपिकाला लिव्हर कॅन्सल झाल्यापासून एकच भिती वाटतेय. ती म्हणजे, पुन्हा कॅन्सर होण्याची. त्यामुळे ती शरीराची विशेष काळजी घेतेय.' तिने व्लॉग शेअर करत म्हणाली की, कालच्या व्लॉगमध्ये आम्ही हसत होतो आणि आज आम्ही पुन्हा रुग्णालयात आहोत, हेच आयुष्य आहे. परंतु मी अल्लाहाचे आभार मानलेत कारण सुरुवातीच्या स्टेजमध्येच आम्हाला सिस्टबद्दल समजलं.' .कॅमेरासमोर महिला स्पर्धकाला घातली आंघोळ, एल्विश यादवच्या शो पाहून प्रेक्षक नाराज, टी-शर्ट काढला आणि... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.