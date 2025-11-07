कुणीही नसताना फ्लश झालं, खांद्यावर हात ठेवला... दिग्दर्शकाने सांगितला मुकेश मिलमध्ये 'उलाढाल'च्या शूटिंगचा अनुभव

मुंज्या', 'काकुडा', 'झोंबिवली' यांसारख्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार हे त्यांच्या हॉरर सिनेमांसाठीच ओळखले जातात. त्यातही त्यांनी 'उलाढाल', 'क्लासमेट्स', 'फास्टर फेणे', 'सतरंगी रे', 'नारबाची वाडी', 'उनाड' अशा अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलंय. सध्या ते त्यांच्या 'थामा' या चित्रपटासाठी चर्चेत आहेत. त्यांच्या हॉरर चित्रपटांची जोरदार चर्चा होते. मात्र आता त्यांनी 'उलाढाल' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांच्या क्रू मेंबरमधील कॉस्ट्युम डिझायनर मुलीला आलेल्या भयानक अनुभवाबद्दल सांगितलं आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग मुकेश मिलमध्ये सुरू होतं. .आदित्य यांनी नुकतीच बोल भिडूला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'मी मुकेश मिलमध्ये उलाढाल सिनेमाचं शूटिंग करत होतो. आणि दुपारची शिफ्ट होती. आमच्या टीममधली कॉस्ट्यूम डिझायनर दुपारी तिला ब्रेक असल्यामुळे गाडीत एसी लावून झोपली होती. ती दुपारी घामाघुम होऊन सेटवर पळत आली. आणि ती म्हणाली की सर मी घरी जाते. मी तिला विचारलं काय झालं? तेव्हा तिने सांगितलं की सर मी गाडीत झोपले होते. मला वॉशरुमला जावंसं वाटलं. मी लेडीज टॉयलेटमध्ये गेले तेव्हा कुणीच नव्हते. सगळ्या वॉशरुमचे दरवाजे उघडे होते. मी आता शिरताना मला माहीत होतं की आत कोणी नाहीये.' .ते पुढे म्हणाले, 'तिने सांगितलं की मी जेव्हा दरवाजा बंद केला तेव्हा बाजूच्या वॉशरुममधून फ्लश दाबल्याचा आवाज आला. मी घाबरले...मी बाहेर येऊन बघितलं तर कोणीच नव्हतं. मग मला दरवाजाच्या बाहेर पायांचा आवाज आला. मी बाहेर बघितलं तर कुणीच नव्हतं. मी घाबरुन गाडीच्या दिशेने पळत आले. मी गाडीत बसले तेव्हा मला पाठीमागून खांद्यावर कुणीतरी हात ठेवलाय असं वाटलं. मी गाडीतून डायरेक्ट उडी मारली. आणि इथे पळत आले. कुणाला तरी माझ्यासोबत पाठवा मी घरी जाते. असं म्हणून ती गाडीत बसून घरी गेली. आता हे खरंच घडलं? की तिला आवाज आला... ती झोपेत होती म्हणून तिला स्वप्न पडलं माहित नाही. पण तिची समज अशी होती की कुठल्या तरी ज्युनियर आर्टिस्टचं भूत किंवा डान्सरचं भूत आहे.'.ते पुढे म्हणाले, 'मुकेश मिलमध्ये एकेकाळी आग लागली होती. त्यामुळे तिथे त्या आगीत लोक गेलेत की काय माहित नाही. इतकी वर्ष त्यात शूटिंग होतंय. पण, त्या भागात रात्री मिलच्या भागात लोक सहसा जात नाहीत.' .माझ्या फार अपेक्षा नाहीयेत पण... 'कमळी' मालिकेतील विजया बाबरला हवाय 'असा' जोडीदार; म्हणाली, 'त्याने फक्त मला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.