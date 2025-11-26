Girish Mohite On Tath Kana Interview

Interview : गिरीश मोहिते - "वैद्यकीय क्षेत्रातील माणुसकी मोठ्या पडद्यावर"

Girish Mohite On Tath Kana Interview : दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांनी ताठ कणा सिनेमाचा अनुभव शेअर केला. हा सिनेमा दिग्दर्शित करताना आलेल्या अडचणी आणि आव्हानं यावर त्यांनी भाष्य केलं.
Marathi News : ‘ताठ कणा’ हा सेवाभाव आणि कर्तव्यनिष्ठेची जाणीव करून देणारा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांसमोर सादर होण्यास सज्ज आहे. डॉ. रामाणी यांच्या आयुष्यावर आधारित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गिरीश मोहिते यांनी केले आहे. विजय मुडशिंगीकर व करण रावत यांची निर्मिती असलेल्या या सिनेमात उमेश कामत, दीप्ती देवी, सायली संजीव, सुयोग गोऱ्हे, शैलेश दातार या कलाकारांनी भूमिका वठवल्या आहेत. या चित्रपटामागील दिग्दर्शनाचा प्रवास आणि दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांच्याशी साधलेला खास संवाद...

