‘क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’ मध्ये दिसणार हे मराठी कलाकार ! सिनेमाचं चित्रीकरण पूर्ण

Hemant Dhome Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Movie Cast : क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम हा दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि कास्टविषयी.
'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम' मध्ये दिसणार हे मराठी कलाकार ! सिनेमाचं चित्रीकरण पूर्ण
  1. मराठी शाळांची कमी होत जाणारी संख्या आणि मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे महत्त्व यावर मनोरंजनात्मक भाष्य.

  2. सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर आणि प्राजक्ता कोळी हिचा मराठी चित्रपटातील पहिला प्रयत्न.

  3. अलिबाग परिसरात चित्रीकरण पूर्ण; दमदार कथा व कलाकारांमुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास ठरण्याची अपेक्षा.

