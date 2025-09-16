‘क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’ मध्ये दिसणार हे मराठी कलाकार ! सिनेमाचं चित्रीकरण पूर्ण

मराठी शाळांची कमी होत जाणारी संख्या आणि मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे महत्त्व यावर मनोरंजनात्मक भाष्य.सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर आणि प्राजक्ता कोळी हिचा मराठी चित्रपटातील पहिला प्रयत्न.अलिबाग परिसरात चित्रीकरण पूर्ण; दमदार कथा व कलाकारांमुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास ठरण्याची अपेक्षा..Marathi Entertainment News : काही दिवसांपूर्वीच दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘क्रांतिज्योती विद्यालय- मराठी माध्यम’ ची घोषणा केली होती. मराठी शाळांची कमी होत जाणारी संख्या, मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व यावर मनोरंजन करत भाष्य करणाऱ्या या चित्रपटाचे चित्रीकरण अलिबाग आणि आसपासच्या भागात यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. चित्रपटाच्या घोषणेनंतरच यात कलाकार कोण असतील, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली होती. .प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेला पूर्णविराम देत चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित झाले आहे. यात कलाकारांचे चेहरे जरी दिसत नसले तरी चित्रपटात दमदार कलाकारांची भक्कम फौज पाहायला मिळणार हे नक्की. .मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते सचिन खेडेकर, तरुण पिढीचे स्टार्स अमेय वाघ आणि सिद्धार्थ चांदेकर, लोकप्रिय अभिनेत्री क्षिती जोग, कादंबरी कदम, तसेच हरीश दुधाडे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्यासह सोशल मिडीया स्टार प्राजक्ता कोळी प्रथमच मराठी चित्रपटात दिसणार आहे. या सर्व ताकदीच्या कलाकारांचा अभिनय या चित्रपटात पाहायला मिळणे, म्हणजे प्रेक्षकांसाठी ही पर्वणी ठरणार आहे. .दिग्दर्शक हेमंत ढोमे म्हणतात, “माझे शालेय शिक्षण रायगड जिल्ह्यात झालं आणि आता माझा हा चित्रपट जो मराठी शाळांबद्दलच आहे त्याचं चित्रीकरण मला याच भागात करता आलं याचा प्रचंड आनंद आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यानंतर मिळालेला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद झाला होता आणि आता चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर माझा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. माझ्यासोबत असलेले हे सर्व कलाकार आणि माझी संपूर्ण टीम या चित्रपटाची खरी ताकद आहेत. लवकरच चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.”.क्षिती जोग यांच्या चलचित्र मंडळी निर्मित या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन हेमंत ढोमे यांनी केले आहे. लवकरच या चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख जाहीर होईल..FAQs : ❓ ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ चित्रपट कशावर आधारित आहे?👉 हा चित्रपट मराठी शाळांची घटती संख्या आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व या गंभीर विषयावर मनोरंजनात्मक पद्धतीने भाष्य करतो.❓ या चित्रपटाचे चित्रीकरण कुठे झाले आहे?👉 चित्रपटाचे चित्रीकरण अलिबाग आणि त्याच्या आसपासच्या भागात यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.❓ या चित्रपटात कोणते अभिनेते दिसणार आहेत?👉 सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर आणि यूट्यूब स्टार प्राजक्ता कोळी या चित्रपटात दिसतील.❓ प्राजक्ता कोळीचा हा मराठी चित्रपटातील पहिला प्रयत्न आहे का?👉 होय, प्राजक्ता कोळी पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटात दिसणार आहे.❓ प्रेक्षकांना या चित्रपटाबद्दल सर्वाधिक उत्सुकता कशामुळे आहे?👉 दमदार स्टारकास्ट, मराठी माध्यमावरील कथानक आणि प्राजक्ता कोळीच्या पदार्पणामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.