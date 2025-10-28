"तर आमची मैत्री तुटेल..." राज ठाकरेंसोबत सिनेमा बनवण्यावर महेश मांजरेकरांनी मांडलं मत; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : अभिनेते, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर हे मनोरंजविश्वातील एक महत्त्वाचं नाव. आजवर महेश यांनी अनेक सिनेमा, मालिका आणि नाटकातून वेगळ्या कलाकृती प्रेक्षकांच्या भेटीस आणल्या आहेत. त्यांची आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या मैत्रीवर भाष्य केलं. .महेश यांचा पुन्हा शिवाजीराजे भोसले हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या निमित्ताने त्यांनी महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना राज यांच्याबरोबर एकत्र सिनेमा करणार का ? असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. .ते म्हणाले की,"माझी राजसोबतची मैत्री राजकारणाच्या पलीकडची आहे. राजाला सिनेमाचं तत्वज्ञान माहिती आहे. तो चित्रपट पाहतो. त्यांचं विश्लेषण करतो. त्याच्या आत दडलेला दिग्दर्शक बाहेर येईल याचीच मला भीती वाटते. दोन लोक एक गोष्ट वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात मग त्यांच्यात मतभेद होऊ शकतात."."कामाच्या ठिकाणी मला मतभेद नको. माझ्यासाठी दोस्ती टिकवणं जास्त महत्त्वाचं आहे. राजा जितका ठाम आहे तितकाच मी ठाम आहे. म्हणूनच एकाच सिनेमावर काम करताना मतभेद उदभवल्यास टोकाला जाऊ शकतात. मित्र म्हणून सांगितल तर मी जरूर ऐकेन पण दिग्दर्शक म्हणून माझंच खरं करेन." असं ते पुढे म्हणाले. .महेश मांजरेकर यांचा पुन्हा शिवाजीराजे भोसले हा सिनेमा 31 ऑक्टोबर 2025 ला रिलीज होणार आहे. सिद्धार्थ बोडके आणि त्रिशा ठोसर यांच्या मुख्य भूमिका आहेत..Video : ईश्वरी करणार राकेशचा अर्णवच्या खुनाचा प्लॅन फेल; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "सगळे मठ्ठ आहात का ?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.