"तो खरा हिरो वाटतो, त्याने भूमिकेत..." नागराज मंजुळेंनी केलं विजय वर्माचं कौतुक ; म्हणाले..

"मटका किंग" चा प्रीमियर 17 एप्रिल रोजी भारतासह जगभरातील 240 देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर एक्सक्लुझिव्हरीत्या होणार आहे..