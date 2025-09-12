Premier
Nagraj Manjule : 'एका हयातीत शिवाजी महाराजांनी केलेलं काम एका चित्रपटात मांडणं अशक्य'; असं का म्हणाले दिग्दर्शक नागराज मंजुळे?
Nagraj Manjule: Shivaji Maharaj’s Life Beyond a Single Film - शिवाजी महाराजांवर चित्रपट करण्याची इच्छा, सध्या खाशाबा जाधववर लक्ष – मंजुळे
इस्लामपूर : “मी कुठेही थांबलो नाही, चालत राहिलो, हेच माझ्या यशाचे रहस्य आहे. प्रत्येक माणूस यशस्वी होऊ शकतो. मात्र, ते यश केवळ पैशात किंवा उंची गाठण्यात नसते, तर आयुष्य आनंदाने जगण्यात असते,” असे प्रतिपादन सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक व अभिनेते नागराज मंजुळे (Nagraj Manjule) यांनी केले.