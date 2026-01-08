Director Ravi Jadhav On Feud With Riteish Deshmukh

Director Ravi Jadhav On Feud With Riteish Deshmukh

esakal

Premier

"आमच्यात भांडण.." रितेशबरोबरच्या वादांच्या चर्चांवर रवी जाधव व्यक्त ; राजा शिवाजी सिनेमाबद्दल म्हणाले..

Director Ravi Jadhav On Feud With Riteish Deshmukh : दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी अभिनेता रितेश देशमुख यांच्याशी वाद झालेल्या चर्चांबाबत खुलासा केला. काय म्हणाले ते आणि काय आहे या चर्चांमधील तथ्य जाणून घेऊया.
Published on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील आघाडीचे दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी आजवर अनेक दर्जेदार सिनेमे प्रेक्षकांसमोर आणले. रितेश देशमुखबरोबर त्यांनी बँजो या हिंदी सिनेमात काम केलं. हा सिनेमा फ्लॉप झाला असला तरीही या सिनेमाची गाणी गाजली.

Loading content, please wait...
ravi jadhav
riteish deshmukh
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com