"दुनियादारीनंतर मी हवेत होतो" संजय जाधव यांचा धक्कादायक खुलासा "सेटवर मी टाईमपास केला"

Marathi Entertainment News : सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक, सिनेमॅटोग्राफर आणि निर्माते संजय जाधव यांचे अनेक सिनेमे प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. दुनियादारी सिनेमामुळे त्यांना एक वेगळी ओळख मिळाली. पण त्यानंतर त्यांनी दिग्दर्शित केलेले काही सिनेमे फ्लॉप झाले. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी काही धक्कादायक खुलासे केले. .संजय जाधव यांनी नुकतीच मित्र म्हणे चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील कठीण काळावर भाष्य केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.."इंडस्ट्रीचा नियम आहे शुक्रवार तुमचं आयुष्य बदलतो. दुनियादारी नंतर माझं आयुष्य बदललं. पण जोपर्यंत प्यारवाली लव्हस्टोरीचा शुक्रवार नाही आला तोपर्यंत माझं आयुष्य वेगळं होतं. दुनियादारी हिट झाल्यानंतर मी हवेत होतो. मी खूप जुन्या विचारांचा होतो एक सिनेमा सुपरहिट झाला म्हणजे काम झालं. पण नंतर मला हे समजलं की हा काळ दहा वर्षांचा नसतो. फक्त पुढच्या शुक्रवारपर्यंत असतो. त्यावेळी प्यारवाली लव्हस्टोरी फ्लॉप झाल्यानंतर कुणी मला विचारलं असतं की हा असं झालं तर मी इंडस्ट्रीबद्दल खूप वाईट बोललो असतो. पण आता मागे वळून बघताना मला असं वाटत की मी सेटवर जो टाईमपास केला ना त्यापेक्षा सिनेमाच्या कॅरेक्टरवर, स्टोरीवर काम करायला पाहिजे होतं. त्यावेळी मला तो सिनेमा खूप मोठा बनवायचा होता."."तर 'प्यारवाली लव्हस्टोरी' मी केला. जवळपास अर्धा किलोमीटरचा सेट होता आणि तो झाकायला मी तेवढा मोठा सॅटिनचा कापड वापरलेला. माझा माज ना! त्याची काहीच गरज नव्हती. पण माझं काय की, संजय जाधव करेगा तो स्टाईल मे करेगा. पण कोणती स्टाईल ! आता मला त्याची जाणीव होते की जेव्हा तुम्ही दुनियादारी सारखा सिनेमा देता तेव्हा तुमच्याकडे बघणाऱ्या लोकांच्या अपेक्षा वाढतात. त्या अपेक्षा पूर्ण करा. प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करा ते जास्त महत्त्वाचं आहे."."त्यावेळी मी जसं वागत होतो त्याबद्दल मला सांगणारे अनेकजण होते. पण ऐकणारी व्यक्ती तर असली पाहिजे. मला माझ्या जवळच्यांनी सांगितलं की मी बऱ्याच वेळा तुला सांगायचा प्रयत्न केला पण मी ऐकलं पण नाही ना. असं कधीच नाही झालं की लोक वाट पाहत होते की हा कधी खाली पडतोय मग आपण याला सांगू. त्यांनी अनेकवेळा मला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण मला आजही एका गोष्टीचं समाधान आहे की लोक तेव्हाही तेवढंच प्रेम करायचे आणि आजही ते लोकं आहेत. आजही लोक तेवढ्याच हक्काने माझ्या चुका दाखवतात. मला असं वाटत होतं की पुढची दहा वर्षं मी सेफ आहे पण मला हे माहित नव्हतं पुढच्या शुक्रवारपर्यंत मी सेफ आहे."."'प्यारवाली लव्हस्टोरी' काय होतं रोमिओ ज्युलिएट. मग मला त्यांचा अभ्यास करायला पाहिजे होता ना! मी तो नाही केला जो नागराजने 'सैराट'मध्ये आणला शेवटी. मी तो नाही आणू शकलो. माझा त्या स्क्रिप्टवर काम करायला पाहिजे होतं. ते मी नाही केलं. दुसरं मी काय केलं मी म्हटलं कॅमेरा मी नाही करणार प्रसाद बेंडे करेल. शेवटी तो माझाच मित्र आहे. दुनियादारी करताना प्रसाद होता. तो त्याचा पहिला सिनेमा होता. पण तरीही माझं पण कॅमेऱ्याकडे लक्ष होतं. पण प्यारवाली लव्हस्टोरी वेळी मी रिलॅक्स होतो. असं नाही होतं. दिग्दर्शक म्हणून मला सगळीकडे लक्ष देणं गरजेचं होतं. "."त्यावेळी मला ते लक्षातच नाही आलं. त्यावेळी मी प्रेक्षकांना नावं ठेवली. लोकांना त्यांचंही आयुष्य आहे. इंडस्ट्री किंवा प्रेक्षक तसे नाहीयेत. ते तुम्हाला सपोर्ट करतात. पण तुम्ही योग्य वागणं गरजेचं आहे. तुम्ही तसं नाही वागलात तर ते तुला तुझ्या मार्गाने जाऊ देतात." असं ते पुढे म्हणाले.