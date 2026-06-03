"तू कुणालाच सेटवर नकोयस" सुकन्या यांनी आभाळमायाच्या सेटवर संजय जाधवांना दिलेला दम; "पहिला एपिसोड पाहिल्यावर.."

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील यशस्वी दिग्दर्शक, निर्माते आणि सिनेमॅटोग्राफर असलेले संजय जाधव सध्या त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आहे. त्यांच्या प्रवासावर, स्ट्रगलवर त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी आभाळमायाच्या सेटवरील सुकन्या मोने यांची आठवण सांगितली..संजय जाधव यांनी मित्र म्हणे चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी आभाळमाया या मालिकेसाठी पहिल्यांदा सिनेमॅटोग्राफर म्हणून काम केलं होतं. त्यावेळी संजय जाधव यांचं काम पाहून अनेक कलाकार वैतागले होते असं त्यांनी सांगितलं. तर सुकन्या मोने त्यांना ओरडल्याही होत्या. .संजय जाधव म्हणाले की,"मला सुकन्याताईने एक दिवस बाजूला घेतलं आणि खूप ओरडली. तू स्वतःला काय समजतोस ? हे डेली सोपचं शूटिंग आहे. दिवसाला एक एपिसोड काढायचा आहे आणि तू इतकं लायटिंग करतोस. ते काही दिसत नाहीये. अगदी तीच नाही तर वरच्या मॅनेजमेंटपासून सगळ्यांना वाटत होतं की आणि त्यांनी सांगितलं होतं की, या कॅमेरामनला काढून टाका."."फक्त विनय आपटे होते ज्यांनी सांगितलं की, तुम्हाला जर एपिसोड विकायचा असेल तर संजय जाधव हा कॅमेरामन पाहिजे. मी काही फार मोठं करत नव्हतो जे काही मला त्यावेळी कळत होतं त्यावेळी, ज्ञान होतं ते वापरत होतो. पहिला एपिसोड एडिट होऊन आला."."ज्या दिवशी एपिसोड एडिट होऊन आला त्या दिवशी संध्याकाळी संपूर्ण युनिटने एपिसोड एकत्र सेटवर बघितला. आणि सुकन्याने सगळ्यांसमोर माझी माफी मागितली. तिने झापताना मला कोपऱ्यात घेऊन झापलं होतं पण सगळ्यांसमोर तिने माझी माफी मागितली. ती म्हणाली असा एपिसोड मी कधीच पाहिला नव्हता असं लायटिंग मी कधीच पाहिलं नव्हतं." असं त्यांनी सांगितलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.