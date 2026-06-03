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"तू कुणालाच सेटवर नकोयस" सुकन्या यांनी आभाळमायाच्या सेटवर संजय जाधवांना दिलेला दम; "पहिला एपिसोड पाहिल्यावर.."

Director Sanjay Jadhav Shared Memory Of Sukanya Mone During Abhalamaya : दिग्दर्शक, सिनेमॅटोग्राफर संजय जाधव यांनी सुकन्या मोने यांचा एक किस्सा शेअर केला ज्यात आभाळमायाच्या सेटवर त्या त्यांना ओरडल्या होत्या.
Director Sanjay Jadhav Shared Memory Of Sukanya Mone During Abhalamaya

Director Sanjay Jadhav Shared Memory Of Sukanya Mone During Abhalamaya

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील यशस्वी दिग्दर्शक, निर्माते आणि सिनेमॅटोग्राफर असलेले संजय जाधव सध्या त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आहे. त्यांच्या प्रवासावर, स्ट्रगलवर त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी आभाळमायाच्या सेटवरील सुकन्या मोने यांची आठवण सांगितली.

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