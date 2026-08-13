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मला तिचे बॉयफ्रेंड आवडत नाहीत... लेकीच्या रिलेशनशिपवर संजय जाधव यांचं स्पष्ट मत; म्हणाले, 'तुम्ही घरी या, बोला, पण...'

SANJAY JADHAV TALKED ABOUT DAUGHTERS BOYFRIENDS: मराठमोळे दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी त्यांच्या मुलीच्या अफेअर्सबद्दल सांगितलं आहे. सोबतच तिच्या बॉयफ्रेंड्ससोबत आपलं पटत नाही असंही सांगितलंय.
sanjay jadhav on daughters affairs

sanjay jadhav on daughters affairs

esakal

Payal Naik
Updated on

'दुनियादारी', 'प्यारवाली लव्हस्टोरी', 'रिंगा रिंगा', 'फक्त लढ म्हणा', 'चेकमेट' यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शक संजय जाधव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. संजय जाधव यांनी त्यांच्या लेकीबद्दल केलेल्या विधानाने आता नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आपल्याला आपल्या लेकीचे बॉयफ्रेंड आवडत नाहीत असं ते म्हणालेत. संजय जाधव त्यांची लेक ध्रीती हिच्यासोबत खूप जास्त जोडलेले आहेत. त्यांचं बापलेकीचं नातं कमी असून ते एकमेकांचे मित्र आहेत. मात्र बाप हा बाप असतो या उक्तीनुसार जेव्हा जेव्हा ध्रीती तिच्या बॉयफ्रेंड ना घरी घेऊन येते तेव्हा तेव्हा संजय जाधव त्यांना रिजेक्ट करतात.

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