'लव्ह अँड वॉर'साठी संजय लीला भन्साळींचा आगळावेगळा प्रयोग!

Entertainment News : भव्य सेट्स, कालातीत प्रेमकथा आणि सिनेमातील वैभव हे तीन शब्द जिथे एकत्र येतात, तिथे संजय लीला भन्साळींचं नाव अपरिहार्यपणे घेतलं जातं. 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' मधील लाहोर असो किंवा 'रामलीला'मधील गुजरात भन्साळी यांनी नेहमीच पडद्यावर नवे विश्व निर्माण केले आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या प्रेक्षकांसाठी १९७० च्या दशकातील इटली मुंबईतच उभी केली आहे. .मुळात 'लव्ह अँड वॉर' या रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल अभिनीत चित्रपटाचं ४५ दिवसांचं इटली शेड्यूल ठरलं होतं. मात्र, काही अडचणी आणि वेळेच्या मर्यादा पाहता भन्साळींनी आपल्या योजनेत बदल करत, इटलीतील लोकेशन्सची पुनर्रचना मुंबईत करण्याचा निर्णय घेतला. गोरेगावच्या रॉयल पाम्सजवळील स्टुडिओमध्ये या चित्रपटाचं शूटिंग पार पडलं आहे. .चित्रपटाशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, "इटलीमध्ये शूटिंग करणं व्यवस्थापनदृष्ट्या कठीण होतं आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागणार होता. भन्साळी यांनी आपल्या नेहमीच्या वैभवशाली शैलीत हा सीन मांडण्यासाठी मुंबईतच इटालियन क्लबचा सेट उभारण्याचा निर्णय घेतला. दिग्दर्शकांनी दिवाळीपूर्वी मुख्य कलाकारांसोबत तब्बल दहा दिवसांचा शेड्यूल पूर्ण केलं आहे." .सध्या चित्रपटाचं चित्रीकरण थांबविण्यात आलं आहे. मात्र ऑक्टोबरच्या अखेरीस भन्साळी आणि त्यांची टीम 'लव्ह अँड वॉर'च्या अखेरच्या टप्प्याचं, म्हणजेच क्लायमॅक्सचं शूटिंग सुरू करणार आहेत. या भागाला चित्रपटासाठी निर्णायक मानलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वी आलिया भट्टच्या सेटवरील छायाचित्रे लीक झाल्यानंतर, भन्साळींनी शूटिंगदरम्यान कोणत्याही तपशीलाची माहिती बाहेर जाऊ नये, यावर विशेष भर दिला आहे. त्यामुळे पुढील लोकेशनची माहिती क्रूला अगदी शेवटच्या क्षणी देण्यात येणार आहे. .भन्साळी या चित्रपटाचं शूटिंग डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत आणि 'लव्ह अँड वॉर' हा चित्रपट मार्च २०२६ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. संजय लीला भन्साळींच्या कल्पकतेतून साकारत असलेलं 'लव्ह अँड वॉर' हे सिनेमाविश्वातील आणखी एक भव्य पर्व ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत आणि यावेळी त्यांचं "इटली" मुंबईच्या मध्यभागीच जिवंत झालं आहे.