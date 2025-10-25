Premier

'लव्ह अँड वॉर'साठी संजय लीला भन्साळींचा आगळावेगळा प्रयोग!

Sanjay Leela Bhansali Set Design Unique Idea For Love & War : दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी आगामी लव्ह अँड वॉर सिनेमासाठी सेटमध्ये आगळावेगळा प्रयोग केला आहे.
'लव्ह अँड वॉर'साठी संजय लीला भन्साळींचा आगळावेगळा प्रयोग!
Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : भव्य सेट्स, कालातीत प्रेमकथा आणि सिनेमातील वैभव हे तीन शब्द जिथे एकत्र येतात, तिथे संजय लीला भन्साळींचं नाव अपरिहार्यपणे घेतलं जातं. ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ मधील लाहोर असो किंवा ‘रामलीला’मधील गुजरात भन्साळी यांनी नेहमीच पडद्यावर नवे विश्व निर्माण केले आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या प्रेक्षकांसाठी १९७० च्या दशकातील इटली मुंबईतच उभी केली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
sanjay leela bhansali
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com