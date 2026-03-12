Premier

मॅनेरजने मोनालिसाला विकलं? 'हे लग्न नाहीतर लव्ह जिहाद...' दिग्दर्शकाचा धक्कादायक वक्तव्य

DIRECTOR SANOJ MISHRA CALLS MONALISA’S MARRIAGE ‘LOVE JIHAD’: महाकुंभ मेळ्यात व्हायरल झालेली मोनालिसा हिने केरळच्या फरमान खानसोबत लग्न केल्याची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
MONALISA MARRIAGE

MONALISA’S MARRIAGE

Apurva Kulkarni
SANOJ MISHRA ALLEGES MONALISA WAS “SOLD BY MANAGER”: महाकुंभ मेळ्यात व्हायरल झालेली मोनालिसाने मंगळवारी केरळच्या फरमान खानसोबत लग्न करुन सर्वांना धक्का दिलाय. तिने कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन हे लग्न केल्याची माहिती आहे. तिचे वडिल तिला परत नेण्यासाठी पोहचले होते. परंतु तिने विरोध केला. तसंच पोलिस प्रोटेक्शनची सुद्धा मागणी केलीय. ती फरमानसोबत दीड वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये होती.

