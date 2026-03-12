मॅनेरजने मोनालिसाला विकलं? 'हे लग्न नाहीतर लव्ह जिहाद...' दिग्दर्शकाचा धक्कादायक वक्तव्य

SANOJ MISHRA ALLEGES MONALISA WAS “SOLD BY MANAGER”: महाकुंभ मेळ्यात व्हायरल झालेली मोनालिसाने मंगळवारी केरळच्या फरमान खानसोबत लग्न करुन सर्वांना धक्का दिलाय. तिने कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन हे लग्न केल्याची माहिती आहे. तिचे वडिल तिला परत नेण्यासाठी पोहचले होते. परंतु तिने विरोध केला. तसंच पोलिस प्रोटेक्शनची सुद्धा मागणी केलीय. ती फरमानसोबत दीड वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये होती..मोनालिसाला सिनेसृष्टीत घेऊन येणारा दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांना सुद्धा तिच्या लग्नामुळे धक्का बसलाय. त्यांनी हे लग्न नसून लव्ह जिहाद असल्याचं म्हणत सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या पोस्टची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .सनोज मिश्रा यांची पोस्ट चर्चेतदिग्दर्शक मिश्रा यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'हा बंड नाहीतर लव्ह जिहाद आहे. तसंच माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट दिवस आहे. कारण महाकुंभमध्ये व्हायरल झालेल्या मुलीचं गंगेसारखं पावित्र आणि रुप खुप आवडलं होतं. मी तिला प्रशिक्षण देऊन सिनेमा करणार असल्याची घोषणा केली होती.'.'दरम्यान अनेकांना मी सिनेमात करत असलेलं बघवलं नाही. माझे विरोधक वसीम रिझवी यांनी मला खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात पाठवलं. मी तेव्हा तुरुंगात राहून सिनेमाची कथा लिहली. सिनेमा कधीच होणार नाही असं म्हणणाऱ्याच्या तोंडावर मी सिनेमा पूर्ण केला. परंतु आता काय करावं तेच कळत नाहीय.' .पुढे लिहिताना दिग्दर्शक म्हणाले, 'जेव्हा ती मोठी सेलिब्रिटी झाली. तेव्हा तिच्या आईला माळा विकताना बघून मोनालिसा सतत रडायची, तिचं दु:ख ती माझ्याजवळ व्यक्त करायची. परंतु ती कधीच असं करेल वाटलं नव्हतं. मी नेहमी तिला समजावले. पण कोणाच्या वयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणं चुकीचं आहे. कारण मला इस्लामिक लोकांनीच बलात्कारी ठरवलं होतं.'.'मोनालिसाने केलेलं लग्न हे लग्न नसून बंड वाटत आहे. परंतु प्रत्यक्षात लव्ह जिहादच आहे. त्या लोकांनी मोनालिसाची शिकार केलीय. यामध्ये तोतला शिक्षक सुद्धा सामिल आहे. मोनालिसाचा मॅनेजर दलाल बनला होता. तो आज बेरोजगार आहे. मी त्याची निवड मोनालिसाला शिक्षित करण्यासाठी केली होती. परंतु त्याने बंजारा समाजात अंतर निर्माण केलं.'.'मला नागराज मंजुळेसोबत सिनेमा करायचा' विकी कौशलचं वक्तव्य, म्हणाला...'मराठी चित्रपट मला खुप...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.