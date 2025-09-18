लाल चप्पल आणि CCTV... कसा झाला दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांचा एन्काऊंटर? आरोपींवर थेट गोळ्या का झाडल्या?

दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना एसटीएफने बरेलीत एन्काऊंटर केला.2500 सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यात आला.आरोपी गोल्डी ब्रार गँगशी संबंधित असल्याचे पोलिसांनी जाहीर केले..अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या दोन्ही आरोपींचा एन्काऊंटर करण्यात आला. स्पेशल टास्क फोर्सकडून हा एन्काऊंटर करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील बरेली इथल्या घरावर आरोपींनी गोळीबार केला होता. दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या एसटीएफ, पोलिस आणि गुन्हे शाखेनं आरोपींवर संयुक्तपणे कारवाई केलीय. दिशाच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांचा एन्काऊंटर कसा करण्यात आला ते जाणून घेऊया....एसटीएफचे एएसपी राजकुमार मिश्रा यांनी आरोपीच्या एन्काउंटरबाबत माहिती दिली आहे. आजतकला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले की, 'टीमवर्क आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीनं त्यांचा एन्काउंटर झाला. दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी आरोपींचा पाठलाग केला. यावेळी जवळपास 2500 सीसीटीव्ही फुटेज, गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळालेली माहिती हे सगळं बारकाईने तपासण्यात आलं. तपासात हे कळलं की, दोन्ही आरोपी हरियाणातील सोनीपत आणि रोहतकचे राहणारे होते.'.'एकाचं नाव रवींद्र (कल्लू) असं होतं तर अरुण हा सोनीपतचा होता' हे दोघे बरेलीला पोहोचणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली, आणि त्यांनी सापळा रचून त्यांना पकडल्याना प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी थेट पोलिसांवर गोळीबार केला. प्रत्युत्तर देण्यासाठी एसटीएफने गोळीबार केला आणि त्यात दोघे जखमी झाले. दोघांना रुग्णालयात नेले परंतु तिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. दरम्यान दिशाच्या घरावर गोळीबार करणारे दोन्ही आरोपी गोल्डी ब्रारच्या गँगचे सदस्य असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांनी एन्काऊंटरच्या ठिकाणावरुन एक ग्लॉक बंदुक, एक झिगाना बंदुक आणि जिवंत काडतुसं जप्त केली आहेत. तसंच आरोपीची एक पांढरी आपाची मोटारसायकल सुद्धा जप्त केली आहे. गोळीबार करणारे पांढऱ्या आपाचीवर आल्याची माहिती दिशाच्या वडिलांनी दिली होती. या कारवाईनंतर पोलिसांनी बरेली तसंच आसपासच्या भागात मोठी सुरक्षाव्यवस्था केली आहे. .FAQs.दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार कधी झाला?उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे तिच्या घरावर आरोपींनी गोळीबार केला होता..आरोपी कोण होते?आरोपी रवींद्र उर्फ कल्लू आणि अरुण हे हरियाणातील रहिवासी होते.. पोलिसांनी त्यांचा माग कसा लावला?2500 सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास केला. .आरोपींवर कारवाई कशी झाली?पोलिसांवर गोळीबार केल्याने प्रत्युत्तरादाखल एसटीएफने एन्काऊंटर केला..बाबो! सुरज चव्हाणचं खरंच लग्न ठरलं? सोशल मीडियावर शेयर केलेली पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांचा म्हणाले..."हीच का आपली वहिनी?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.