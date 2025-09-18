Premier

लाल चप्पल आणि CCTV... कसा झाला दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांचा एन्काऊंटर? आरोपींवर थेट गोळ्या का झाडल्या?

Disha Patani House Firing: Accused Shot Dead in Bareilly Encounter: बॉलीवूड अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना एसटीएफने बरेली येथे एन्काऊंटरमध्ये ठार केलं. पोलिसांनी 2500 सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपींचा माग काढला होता.
  1. दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना एसटीएफने बरेलीत एन्काऊंटर केला.

  2. 2500 सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यात आला.

  3. आरोपी गोल्डी ब्रार गँगशी संबंधित असल्याचे पोलिसांनी जाहीर केले.

