Premier

Disha Patni Firing: हल्लेखोर ‘मारीच’सारखा घुसला होता! दिशा पाटनीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणी योगींनी दिला कडक इशारा

Yogi Adityanath’s Strong Statement on Disha Patani House Firing: नवरात्रीपूर्वी योगी आदित्यनाथांचा गुन्हेगारांना कडक संदेश; दिशा पाटनीच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याचा थेट उल्लेख
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath compared the accused in the Disha Patani house firing case to ‘Marich’ and praised UP Police for swift encounter action

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिशा पाटनी यांच्या घरावर गोळीबार झाल्यानंतर यूपी पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत रवींद्र आणि अरुण यांना चकमकीत ठार मारले. तसेच, या गोळीबारात सामील असलेल्या आणखी तीन हल्लेखोरांना अटक करण्यात आली आहे. गोळीबाराच्या घटनेतील आरोपींची उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रामायणातील 'मारीच' शी तुलना केली आहे.

