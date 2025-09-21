Disha Patni Firing: हल्लेखोर ‘मारीच’सारखा घुसला होता! दिशा पाटनीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणी योगींनी दिला कडक इशारा

दिशा पाटनी यांच्या घरावर गोळीबार झाल्यानंतर यूपी पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत रवींद्र आणि अरुण यांना चकमकीत ठार मारले. तसेच, या गोळीबारात सामील असलेल्या आणखी तीन हल्लेखोरांना अटक करण्यात आली आहे. गोळीबाराच्या घटनेतील आरोपींची उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रामायणातील 'मारीच' शी तुलना केली आहे. .नवरात्रीपूर्वी महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मुख्यमंत्री योगींनी केलेले हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री योगींनी कठोर शब्दांत गुन्हेगारांना संदेश दिला आहे की, महिलांच्या सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्यांचा परिणाम बरेलीच्या घटनेत झालेल्या गुन्हेगारांसारखाच होईल. उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांसाठी कोणतीही जागा नाही. जो कोणी महिलांच्या सुरक्षिततेशी किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेशी खेळण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचे असेच हाल होतील..मुख्यमंत्री योगी काय म्हणाले?शनिवारी लखनौच्या लोक भवन सभागृहात 'मिशन शक्ती-५.०' चा शुभारंभ करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिशा पाटनीच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "तुम्ही काल पाहिले असेल की, महिलांशी संबंधित गुन्ह्यात सहभागी असलेला एक गुन्हेगार बाहेरून आला होता. तो बहुधा ‘मारीच’सारखा घुसला होता, परंतु जेव्हा येथील पोलिसांच्या गोळ्यांनी त्याचे शरीर चाळणी झाले, तेव्हा तो ओरडत होता की, 'मी चुकीने उत्तर प्रदेशच्या सीमेत आलो, यापुढे असे धाडस करणार नाही.".पोलिसांच्या गोळ्यांनी केले चाळणीते पुढे म्हणाले की, "महिलांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि त्यांच्या सन्मान व स्वावलंबनात अडथळा आणणाऱ्या प्रत्येक गुन्हेगाराला हेच म्हणावे लागेल. त्यांच्यासमोर नेहमी हेच संकट उभे राहील." मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार गुन्हेगारांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’च्या धोरणावर काम करत आहे. उल्लेखनीय आहे की, दिशा पाटनी यांच्या बरेली येथील घरावर गोळीबार करणारे दोन्ही हल्लेखोर १७ सप्टेंबर रोजी गाझियाबादच्या ट्रॉनिका सिटी भागात झालेल्या चकमकीत ठार झाले होते. .हरियाणाचे होते दोन्ही हल्लेखोरचकमकीत ठार झालेल्या दोन्ही हल्लेखोरांची ओळख रवींद्र (रा. काहनी, रोहतक) आणि अरुण (रा. मयूर विहार, सोनीपत) अशी झाली आहे. हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पोलिसांचे काउंटर युनिट आणि उत्तर प्रदेश एसटीएफच्या पथकांनी एकत्र येऊन ही मोहीम राबवली. सुमारे १५ मिनिटे चाललेल्या या चकमकीत ३० हून अधिक गोळ्या झाडण्यात आल्या. या गोळीबारात चार पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले होते, ज्यांना उपचारांनंतर रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी आणखी तीन हल्लेखोरांना अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.