बॉलिवूडचं नाही तर मराठी इंडस्ट्रीतही वाढतेय घटस्फोटांची संख्या; 'या' कलाकारांचेही मोडलेत संसार, घेतलाय काडीमोड

सेलिब्रिटी जोडप्यांमधला घटस्फोट हा बॉलिवूड प्रेक्षकांसाठी काही नवीन नाही. मात्र आता मराठी इंडस्ट्रीमध्येही अनेक कलाकार घटस्फोट घेताना दिसतायत. गेल्या आठवड्याभरात दोन मराठी कलाकारांनी त्यांच्या घटस्फोटाची घोषणा केली. ज्यामुळे प्रेक्षकांनाही मोठा धक्का बसला. शुभांगी सदावर्ते तिच्या संगीतकार पतीपासून वेगळी झाली. तर गायक राहुल कुलकर्णीदेखील आपल्या पत्नीपासून वेगळा झाला. या दोघांच्या घटस्फोटाची जोरदार चर्चा रंगली. मात्र याआधीही अनेक मराठी कलाकारांनी घटस्फोट घेत चाहत्यांना धक्का दिला होता. .सई ताम्हणकर अभिनेत्री सई ताम्हणकर तिचा पती अमेयपासून लग्नाच्या अवघ्या २ वर्षात वेगळी झाली होती. घटस्फोटानंतर त्यांनी एकत्र पार्टीदेखील केली होती. .रुपाली भोसले (Rupali Bhosle)अभिनेत्री रुपाली भोसलेचा घटस्फोट झाला आहे. या घटस्फोटामागे वैयक्तिक कारण होती असं मुलाखतीत तिने सांगितलं. .अपूर्वा नेमळेकर (Apurva Nemlekar) अपूर्वा नेमळेकर हिचा घटस्फोट २०१४ मध्ये झाला. १० वर्षांच्या अफेअरनंतर तिने लग्न केले होते, पण काही वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट झाला. एका मुलाखतीत तिने या कठीण काळाबद्दल आणि त्यातून सावरण्याबद्दल सांगितलं होतं..स्नेहा वाघ (Sneha Wagh)स्नेहा वाघचं दोन वेळा लग्न झालेलं. पण तिचे दोन्ही विवाह अयशस्वी झाले. तिचं पहिलं लग्न अविष्कार दार्वेकरसोबत झालं होतं, पण त्यांच्यात घरगुती हिंसाचारामुळे घटस्फोट झाला. त्यानंतर तिने अनुराग सोळंकीसोबत दुसरं लग्न केलं, पण ते देखील आठ महिन्यांतच मोडलं. .पियुष रानडे (Piyush Ranade) पियुष रानडेने दोन वेळा घटस्फोट घेतला आहे. त्याचं पहिलं लग्न फॅशन स्टायलिस्ट आणि अभिनेत्री शाल्मली टोळ्येसोबत झालेलं. २०१४ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याने अभिनेत्री मयुरी वाघसोबत दुसरं लग्न केलं, पण काही महिन्यांनंतर तेही विभक्त झाले. आता त्याने सुरुची अडारकरसोबत तिसरं लग्न केलं आहे..रेशीम टिपणीस (Resham Tipnis)रेशम टिपणीसचा घटस्फोट अभिनेता संजीव सेठसोबत २००४ मध्ये झाला होता. त्यांचं लग्न १९९३ मध्ये झालेलं आणि त्यांना दोन मुले आहेत. एका मुलाखतीत रेशमने सांगितले होते की, त्या वयात ती लग्नाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पुरेशी मोठी आणि समजूतदार नव्हती, त्यामुळे तिला घटस्फोटाचा पश्चात्ताप आहे..मानसी नाईक (Manasi Naik) मानसी नाईकने प्रदीप खरेरासोबत १९ जानेवारी २०२१ रोजी लग्न केलं होतं. मात्र, त्यांच्या नात्यात वाद निर्माण झाले आणि अखेर त्यांनी घटस्फोट घेतला. प्रदीपने पैशांसाठी लग्न केलं असल्याचं मानसीने म्हटलं होतं. .शर्मिष्ठा राऊत (Sharmishtha Raut) शर्मिष्ठा राऊतने अमेय निपाणकरशी लग्न केलेलं. १० वर्षांच्या संसारानंतर त्यांनी २०१८ मध्ये घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. एका मुलाखतीत शर्मिष्ठाने या घटस्फोटाच्या कठीण प्रवासावर भाष्य केलेलं. .अक्षर कोठारी (Akshar Kothari) अक्षर कोठारीचा घटस्फोट अभिनेत्री मानसी नाईक सोबत २०१९ मध्ये झाला. एका मुलाखतीत त्याने सांगितलेलं की, हा काळ त्याच्यासाठी खूप कठीण होता. .तेजश्री प्रधान (Tejashree Pradhan) तेजश्री प्रधानचा घटस्फोट अभिनेता शशांक केतकरसोबत झालाय. 'होणार सून मी या घरची' या मालिकेदरम्यान त्यांनी लग्न केलेलं, पण त्यांचं नातं फार काळ टिकलं नाही. एका मुलाखतीत तेजश्रीने यावर बोलताना सांगितलं की, जे व्हायचं होतं ते झालं आणि तिने याबद्दल कोणालाही दोष दिला नाही..'लपंडाव' साठी स्टार प्रवाहच्या 'या' मालिकेची वेळ बदलली; नेटकरी म्हणतात- त्यापेक्षा बंदच करा...