पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट तर दुसऱ्याने केली मारहाण; आता शेती करतेय अभिनेत्री, सांभाळतेय ३२ गाई, २२ वर्ष सगळ्यांपासून आहे दूर

७० आणि ८० च्या दशकात या अभिनेत्रीने सुपरस्टार म्हणून नाव कमावलं, अनेक चित्रपट केले आणि एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिला दोन राष्ट्रीय पुरस्कार, तीन फिल्मफेअर आणि पद्मश्रीसारख्या सन्मानांनी गौरवण्यात आलं. करिअरमध्ये तिने यशाची अनेक शिखरं गाठली, पण खासगी आयुष्यात मात्र तिला अनेक चढ-उतार पाहावे लागले. तिचं दोनदा लग्नं झालं, पण दोन्ही वेळी तिला खरं प्रेम काही मिळालं नाही. दोन्ही वेळेला तिच्या पदरी निराशाच पडली. आता ती या झगमगाटापासून दूर गावात शेती करतेय. कोण आहे ही अभिनेत्री?.आम्ही बोलतोय लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री राखी गुलजार यांच्याबद्दल. त्या सध्या ग्लॅमरपासून दूर, फार्महाऊसवर शेती करतायत. गेल्या २२ वर्षांपासून राखी गुलजार या लाइमलाइटपासून दूर आहेत. त्यांना कुणाला भेटायलाही आवडत नाहीत. राखी यांनी १९६७ मध्ये बंगाली चित्रपटातून अभिनयाच्या करिअरला सुरुवात केली आणि १९७० मध्ये बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. पाहता पाहता त्या ७० आणि ८० च्या दशकातील टॉप अभिनेत्री बनल्या. ४० वर्षात त्यांनी १०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. राखी गुलजार यांनी 'कभी कभी', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'काला पत्थर', 'बरसात की एक रात', 'राम लखन' आणि 'करण अर्जुन' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांत भूमिका केल्या..पहिलं लग्न आणि घटस्फोटराखी यांचं पहिलं लग्न फार कमी वयात बंगाली चित्रपट दिग्दर्शक आणि पत्रकार अजय बिस्वास यांच्याशी झालं होतं. हे अरेंज मॅरेज होतं. काही काळानंतर त्यांच्यात मतभेद झाल्याने घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर राखी यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला..गुलजार यांच्याशी लग्न आणि वादचित्रपटसृष्टीत यशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात गुलजार आले, जे त्यांच्यापेक्षा ११ वर्षांनी मोठे होते. गुलजार यांनी प्रपोज केल्यानंतर राखी यांनी करिअरच्या शिखरावर असताना १९७३ मध्ये लग्न केलं आणि अभिनय करणं सोडलं. मात्र, १९७५ मध्ये काश्मीरमध्ये 'आंधी' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एक घटना घडली, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आला. एका पार्टीत दारूच्या नशेत असलेल्या संजीव कुमार यांनी अभिनेत्री सुचित्रा सेन यांना त्रास दिला. गुलजार यांनी सुचित्रा यांना वाचवले, पण त्या रागाने आपल्या रूममध्ये गेल्या. गुलजारही त्यांच्या मागोमाग गेले आणि दोन तास खोली बंद करून बोलत राहिले. .गुलजार बाहेर आल्यावर राखी तिथे रागात उभ्या होत्या. गुलजार आणि सुचित्रा सेन यांच्यात काहीतरी सुरू आहे, असा संशय राखी यांना आला आणि त्यांनी गुलजार यांच्याकडे विचारणा केली. यावर गुलजार यांना राग आला आणि त्यांनी राखी यांना कानशिलात मारली असल्याचं बोललं जातं. या घटनेला कधीही अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही, पण याची खूप चर्चा झाली होती. .सध्याचं शांत जीवनराखी गुलजार आता ७८ वर्षांच्या आहेत आणि गेल्या २२ वर्षांपासून त्या ग्लॅमरपासून दूर, शांत जीवन जगत आहेत. त्या पनवेलच्या फार्महाऊसवर राहतात. 'क्विंट'ने दिलेल्या माहितीनुसार, त्या तिथे ३२ गाईंसह कुत्रे, साप आणि मांजरीही पाळतात. त्या स्वतः शेती करतात, जनावरांना अंघोळ घालतात आणि त्यांना चारा देतात. खऱ्या अर्थाने त्यांनी मुंबईच्या झगमगाटाला सोडून निसर्गाच्या कुशीत एक वेगळं आणि समाधानी आयुष्य निवडलं आहे.