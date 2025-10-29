Premier

पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट तर दुसऱ्याने केली मारहाण; आता शेती करतेय अभिनेत्री, सांभाळतेय ३२ गाई, २२ वर्ष सगळ्यांपासून आहे दूर

ACTRESS RAKHI UNTOLD STORY : करिअरमध्ये अनेक पुरस्कार जिंकले मात्र प्रेमाच्या बाबतीत अभिनेत्रीच्या पदरात खऱ्या आयुष्यात दोन्ही वेळा निराशाच पदरात पडली
Payal Naik
७० आणि ८० च्या दशकात या अभिनेत्रीने सुपरस्टार म्हणून नाव कमावलं, अनेक चित्रपट केले आणि एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिला दोन राष्ट्रीय पुरस्कार, तीन फिल्मफेअर आणि पद्मश्रीसारख्या सन्मानांनी गौरवण्यात आलं. करिअरमध्ये तिने यशाची अनेक शिखरं गाठली, पण खासगी आयुष्यात मात्र तिला अनेक चढ-उतार पाहावे लागले. तिचं दोनदा लग्नं झालं, पण दोन्ही वेळी तिला खरं प्रेम काही मिळालं नाही. दोन्ही वेळेला तिच्या पदरी निराशाच पडली. आता ती या झगमगाटापासून दूर गावात शेती करतेय. कोण आहे ही अभिनेत्री?

