ज्या धनपत अंकल यांनी जुळ्या बाळांना दिले होते आशीर्वाद, तेच आता जगात नाहीत; दिव्यांका त्रिपाठी भावुक

दिवाळीचा सण आनंदात साजरा होत असतानाच अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी हिच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दिवाळीच्या एक दिवस आधी तिच्या इमारतीला भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत इमारतीचे सुरक्षा रक्षक धनपत अंकल यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने दिव्यांका आणि तिच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. नुकतीच अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करत या दुर्घटनेची आठवण सांगितली. दिव्यांकाचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता ज्यात ती धनपत यांना तिच्या मुलांचे चेहरे दाखवत होती. तिच्या चांगुलपणाचं कौतुक झालं होतं. मात्र आता तो व्यक्तीच या जगात नाहीये. .दिव्यांकाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये धनपत अंकल तिच्या मुलांना आशीर्वाद देताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्रीने त्यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला. ती म्हणाली की, जेव्हा ती आणि विवेक पहिल्यांदा आपल्या मुलांना घरी घेऊन आले, तेव्हा धनपत अंकल यांनीच सर्वप्रथम त्यांचं स्वागत केलं होतं आणि त्यांना आशीर्वाद दिले होते. ते आमच्या इमारतीचे सुरक्षा रक्षक होते. भविष्यात धनपत अंकल मुलांना मोठं होताना पाहतील, त्यांच्यासोबत खेळतील, अशी कल्पना त्यांनी केली होती. मात्र, आता या सगळ्या केवळ आठवणी बनून राहिल्या आहेत.' दिव्यांकाने पुढे सांगितलं की, दिवाळी आणि विवेकच्या वाढदिवसाच्या आदल्या रात्री त्यांच्या इमारतीला भीषण आग लागली. त्या संध्याकाळी त्यांना बाहेर जायचं होतं; मात्र काही कारणांमुळे त्यांचा बाहेर जाण्याचा प्लॅन वारंवार पुढे ढकलला जात होता. आग लागली तेव्हा ते घरातच होते. त्यामुळे वेळीच परिस्थिती लक्षात आली आणि मुलं, कुटुंबीय तसेच स्टाफसह त्यांना सुरक्षित बाहेर पडता आलं..सुरुवातीला सर्वजण सुखरूप असल्याचं वाटल्याने त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र, त्यानंतर धनपत अंकल यांच्या मृत्यूची बातमी समजली आणि त्यांना मोठा धक्का बसला. या बातमीवर दिव्यांका आणि विवेक यांचा विश्वासच बसत नव्हता. दोघेही एका मित्राच्या घरी थांबले होते. तिथेही ही बातमी खोटी ठरावी, अशीच प्रार्थना ते करत होते. दिव्यांकाने पोस्टमध्ये पुढे लिहिलं की, दिवाळीपर्यंत हळूहळू इमारतीचा वीजपुरवठा पूर्ववत झाला. दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी सुरक्षेची तपासणी झाल्यानंतर गॅसपुरवठा आणि लिफ्टही सुरू झाली. मात्र, या दुर्घटनेनंतर त्यांचं आयुष्य पूर्वीसारखं राहिलं नाही. .धनपत अंकल यांच्याबद्दल भावना व्यक्त करताना दिव्यांका म्हणाली की, ते केवळ इमारतीचे सुरक्षा रक्षक नव्हते, तर त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग होते. त्यांच्यावर कुटुंबाचा विश्वास होता. ते इतक्या लवकर सोडून जातील, असं कधीच वाटलं नव्हतं. तिने पुढे लिहिलं की, मुलं मोठी झाल्यावर त्यांना धनपत अंकल यांच्याबद्दल नक्की सांगणार आहे. एका चांगल्या माणसाने त्यांचं आशीर्वाद देऊन घरात स्वागत केलं होतं, हेही त्यांना सांगेल. आपल्या आयुष्यात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं महत्त्व ओळखायला आणि कोणालाही गृहीत धरू नये. ईश्वर तुमच्या आत्म्याला शांती देवो,' अशा शब्दांत दिव्यांकाने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. .माधुरीच्या गाण्यातले शब्द चालतात मग माझ्या का नाही? वर्षा उसगावकरांचा 'चोली के पीछे' गाण्यावर थेट सवाल, किस्सा सांगत म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.