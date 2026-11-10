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ज्या धनपत अंकल यांनी जुळ्या बाळांना दिले होते आशीर्वाद, तेच आता जगात नाहीत; दिव्यांका त्रिपाठी भावुक

Divyanka Tripathi Emotional Post Remembers Security Guard Dhanpat Uncle Who Blessed Her Twin Babies: जेव्हा दिव्यांका तिच्या मुलांना घेऊन घरी आली होती तेव्हा तिने धनपत यांना आवर्जून बाळाचा चेहरा दाखवला होता. त्यांनी बाळाला आशीर्वादही दिले होते.
divyanka tripathi on dhanpat uncle

divyanka tripathi on dhanpat uncle

esakal

Payal Naik
Updated on

दिवाळीचा सण आनंदात साजरा होत असतानाच अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी हिच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दिवाळीच्या एक दिवस आधी तिच्या इमारतीला भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत इमारतीचे सुरक्षा रक्षक धनपत अंकल यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने दिव्यांका आणि तिच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. नुकतीच अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करत या दुर्घटनेची आठवण सांगितली. दिव्यांकाचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता ज्यात ती धनपत यांना तिच्या मुलांचे चेहरे दाखवत होती. तिच्या चांगुलपणाचं कौतुक झालं होतं. मात्र आता तो व्यक्तीच या जगात नाहीये.

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