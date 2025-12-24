साखरपुड्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ज्ञानदा रामतीर्थकरला मिळाली गुडन्यूज; म्हणाली, 'खूप छान वाटतंय कारण....

'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतील लोकप्रिय मालिका ज्ञानदा रामतीर्थकर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ज्ञानदाचा नुकताच साखरपुडा झालाय. आणि लवकरच ती खऱ्या आयुष्यात बोहोल्यावर चढणार आहे. ज्ञानदाने दोन दिवसांपूर्वी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. चाहत्यांनीही तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. आता साखरपुड्याच्या दुसऱ्या दिवशी ज्ञानदाने चाहत्यांना आणखी एक गुड न्यूज दिली आहे. .ज्ञानदाने काल २३ डिसेंबर रोजी एक रील शेअर केली होती. ज्यात ती एका व्यक्तीचा हात पकडताना दिसलेली. या व्हिडिओवर आमचं ठरलंय लवकरच कळवतो असं कॅप्शन दिलेलं. त्यानंतर तिने तिच्या मेहंदीचे व्हिडिओ शेअर केले. संध्याकाळी तिने साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले. तिच्या फोटोंवर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा पाऊस पाडलाय. ज्ञानदा तिचा बॉयफ्रेंड हर्षद आत्माराम याच्यासोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. ज्ञानदाने 2019 मध्ये हर्षद सोबतचा एक गोड फोटो शेअर केलेला. हर्षद सिनेमॅटोग्राफर आहे. आता ज्ञानदाला साखरपुड्याच्या दुसऱ्या दिवशी एक आनंदाची बातमी मिळालीये. तिने ही बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केलीये. .ज्ञानदाने सकाळी सोशल मीडियावर एक स्टोरी शेअर करत ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांना सांगितली आहे. तिने आपल्या हातात अंगठी घातल्याचा फोटो शेअर केला आणि त्यावर कॅप्शनमध्ये लिहिलं की सुप्रभात! सकाळी एक सुंदर अंगठी हातात घालून मी उठले आणि माझी इन्स्टा फॅमिली सुद्धा 500 K झालेली दिसली. यासाठी मी खूप कृतार्थ आहे. .आलिया- रणबीरच्या लग्नात 'या' गोष्टीच्या विरोधात होत्या नीतू कपूर; मुळीच आवडला नव्हता सुनेचा तो निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.