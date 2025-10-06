विनोद खन्नांचा मृत्यू कसा झालेला माहितीये? ६ वर्ष जगापासून लपवलेलं ते सत्य; एकटेच कुढत काढलेले दिवस, अखेर...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणारे लोकप्रिय अभिनेते विनोद खन्ना हे कायम त्यांनी आयुष्यात केलेल्या गोष्टींमुळे चर्चेत राहिले. प्रेक्षक त्यांच्यावर प्रचंड प्रेम करायचे. त्यांचे अनेक चित्रपट हे सुपरहिटच्या यादीत आहेत. ते सिनेसृष्टीतले गाजलेले अभिनेते होते. ते कायमच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले. आधी चित्रपट, मग अध्यात्म आणि पुन्हा चित्रपट यामुळे ते चर्चेत राहिले. मात्र त्यांचा मृत्यू कसा झालेला हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? त्यांच्या आयुष्यातील मोठं सत्य त्यांनी प्रेक्षकांपासून लपवून ठेवलेलं. .विनोद यांचा जन्म ६ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानमधील पेशावर येथे झाला. त्यांनी सिनेसृष्टीत आपलं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या चित्रपटांना प्रेक्षक झाडून गर्दी करायचे. मात्र ऐन वेळेस लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांनी अध्यात्माकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. ते ओशोंच्या सानिध्यात गेले. मात्र काही वर्षांनी ते पुन्हा अभिनय क्षेत्रात आले. त्यानंतर ते राजकारणातही गेले. ते एक उत्तम राजकारणी बनून घराघरात लोकप्रिय झाले. मात्र त्यांच्या आयुष्यातील एक सत्य त्यांनी चाहत्यांपासून लपवून ठेवलेलं. मात्र एका राजकीय कार्यक्रमात त्यांनी हे सत्य चाहत्यांना संगीतलं होतं जे ऐकून सगळ्यांना मोठा धक्का बसलेला. .विनोद खन्ना यांच्या अचानक निधनाने सगळ्यांना मोठा धक्का बसलेला. त्यांचा मृत्यू हा कर्करोगाने झालेला. त्यांच्या कुटुंबीयांसोबतच फार कमी जणांना त्यांच्या या आजारपणाबद्दल ठाऊक होतं. इतर कुणालाही याबद्दल त्यांनी माहिती दिली नव्हती. त्यांनी जवळजवळ सहा वर्षे त्यांचा कर्करोग लपवून ठेवला. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी वर्षानुवर्षे त्यांचा कर्करोग लपवून ठेवला आणि त्यांच्या मतदारसंघातील गुरुदासपूर येथे पत्रकार परिषदेत ते उघड केले. "तुम्ही इतके दिवस कुठे होता?" असे विचारले असता त्यांनी त्यांचा कर्करोगाचा आजार उघड केला. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि ते बरेही होत होते. मात्र अचानक कर्करोग बळावला आणि त्यामुळे त्यांचं निधन झालं. .'फुलपाखरू' मालिका अर्ध्यातच का सोडलीस? चेतन वडनेरेने सांगितलं खरं कारण; म्हणाला, 'एक वेळ अशी आली जेव्हा...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.