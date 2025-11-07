फक्त संपत्तीतच नाही तर वयानेही विकी कौशलपेक्षा मोठी आहे कतरिना कैफ; दोघांच्या वयात किती आहे अंतर?

बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी चाहत्यांना आज आनंदाची बातमी दिली. आज ७ नोव्हेंबर रोजी विकी आणि कतरिना यांच्या आयुष्यात चिमुकल्याचं आगमन झालंय. अभिनेत्रीने आज एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. त्यांनी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट करत चाहत्यांसोबत ही गुडन्यूज शेअर केली आहे. त्यांच्यावर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेक कलाकारांनीही त्यांच्यावर शुभेच्छांचा पाउस पाडलाय. विकी आणि कतरिना यांच्या लग्नाला ४ वर्ष पूर्ण होत आहे. कतरिनाने वयाच्या ४२ व्या वर्षी मुलाला जन्म दिलाय. मात्र त्यांच्या वयात किती वर्षाचं अंतर आहे ठाऊक आहे का? .किती आहे विकी- कतरिनाच्या वयातलं अंतर? विकी आणि कतरिनाने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लग्नगाठ बांधली होती आणि आता त्यांच्या घरी चिमुकल्याचं आगमन झालंय. मात्र विकीने एका कार्यक्रमात सलमान खान समोरच कतरिनाला लग्नासाठी प्रपोज केलं होतं. विकी सध्या ३७ वर्षांचा आहे तर कतरीना ४२ वर्षांचा आहे. कतरिना तिच्या पती विकीपेक्षा ५ वर्षांनी मोठी आहे. .किती आहे विकी आणि कतरिनाची संपत्ती? कतरिना सगळ्यात आधी २००३ मध्ये 'बूम' चित्रपटात दिसली होती. तर विकीने २०१२मध्ये चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलेलं. कतरिना एका चित्रपटासाठी १५ ते २० कोटी फी घेते. तिने 'मेरी ख्रिसमस' साठी १५ कोटी, तर 'टायगर ३' साठी १५ ते २० कोटी रुपये मानधन घेतलेलं. विकीबद्दल सांगायचं तर तो एका चित्रपटासाठी १० ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत मानधन घेतो. त्याने त्याच्या गजलेल्या 'छावा' चित्रपटासाठी १० कोटी मानधन घेतलं होतं. रिपोर्ट्सनुसार, कतरिना आणि विकीची एकत्रित एकूण संपत्ती २६५ कोटी रुपये आहे. यामध्ये कतरिनाची संपत्ती २२४ कोटी आणि विकीची संपत्ती ४१ कोटी आहे. त्यामुळे कतरिना संपत्तीच्या बाबतीतही विकीपेक्षा खूप पुढे आहे..मी आणि अक्षर कोठारी लग्न करणार आहोत... त्या अफवेवर रेश्मा शिंदेने दिली प्रतिक्रिया; म्हणाली, 'आम्हा दोघांना कळलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.