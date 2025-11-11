बिग बॉस स्पर्धकांच्या गळ्यात २४ तास असणाऱ्या माइकची किंमत किती? चुकून बोलून गेला सलमान पण प्रेक्षक चक्रावले

छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय शो पैकी एक असणारा कार्यक्रम म्हणजे 'बिग बॉस'. सध्या या कार्यक्रमाचा १९ वा सीझन सुरू आहे. हा सीझनदेखील सलमान खान सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत दिसतोय. बिग बॉसचे सगळेच सीझन जोरदार गाजतात. फार कमी काळात या शोला आणि त्यातील स्पर्धकांना लोकप्रियता मिळते. आता १७ ऑगस्ट पासून बिग बॉसचा १९ वा सीझन सुरू झालाय. यावेळीही घरात अनेक स्पर्धक आले. मात्र प्रत्येक सीझनमध्ये स्पर्धकांच्या गळ्यात असणाऱ्या माइकबद्दल एक नवीन माहिती समोर आलीये. या माइकची किंमत आता समोर आलीये जी स्वतः सलमानने सांगितलीये. .बिग बॉसच्या घराची कायमच प्रेक्षकांमध्ये चर्चा असते. प्रत्येक सीझनला घरात नवीन काय पाहायला मिळणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष असतं. घरात येणाऱ्या स्पर्धकांसाठी काही नियम बनवलेले असतात. २४ तास हे स्पर्धक कॅमेरासमोर असतात. फक्त बाथरूम आणि स्मोकिंग रूममध्ये कॅमेरे नसतात. त्यांच्या खाण्यापिण्यापासून ते वैद्यकीय सेवांपर्यंत सगळी व्यवस्था केली जाते. या शॉवर निर्माते पाण्यासारखा पैसा खर्च करताना दिसतात. बिगबॉसच्या घरावर आणि तिथल्या प्रत्येक वस्तूवर लाखोंचा खर्च झालेला असतो. बिग बॉसच्या घरात आल्यावर प्रत्येक स्पर्धकाला एक माइक दिला जातो जो काढायला त्यांना मनाई असते. त्याची किंमत ठाऊक आहे का?.बिग बॉसच्या घरात स्पर्धकांना सतत तो माइक घालून राहावं लागतं. जेवताना झोपताना सगळीकडेच. एखाद्या स्पर्धकाने मायक्रोफोन काढला तर बिग बॉस त्यांना तो परत घालण्याची सूचना देतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का त्या मायक्रोफोनची किंमत किती आहे. नुकत्याच झालेल्या वीकेंड का वारमध्ये सलमानने त्याची किंमत सांगितली. रविवारच्या भागात घरात एक टास्क होता. ज्यात सलमानने घरातील सर्व सदस्यांना दोन स्पर्धकांची जोडी निवडण्यास सांगितलं जे एकत्र घरात फक्त त्रास निर्माण करतात. घरातील सदस्यांना त्यांचं नातं आवडत नाही. अनेकांनी फरहाना आणि तान्या यांची नावं घेतली. .किती आहे माइकची किंमत या टास्कमध्ये, दोन्ही स्पर्धकांना वेगवेगळ्या खुर्च्यांवर बसवण्यात आले आणि त्यांच्या डोक्यावर पंख्यासारखी वस्तू ठेवण्यात आली. या टास्क दरम्यान, फरहानाने तिचा मायक्रोफोन खराब होऊ नये म्हणून तिच्या मानेवरून काढला तेव्हा सलमानने तिला तो काळजीपूर्वक हाताळण्यास सांगितले आणि प्रत्येक माइकची किंमत 4.5 लाख रुपये असल्याचे नमूद करत, त्याची काळजी घ्या असं सांगितलं. या आठवड्यात दोन व्यक्ती घराबाहेर झाले. नीलम आणि अभिषेक यांना रविवारी शोमधून इव्हिक्ट करण्यात आलं. .प्राजक्ता माळी सकाळी उपाशीपोटी पिते 'हा' हेल्दी ज्यूस; स्वतः सांगितली रेसिपी; फॅट कमी करायचाय मग एकदा करून बघाच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.