अनेकांनी पैसे बुडवले, पत्नीमुळे तरला! 'हे' काम करते 'दृश्यम ३'मधल्या गायतोंडेची बायको; दिसायलाही आहे इतकी सुंदर

'दृश्यम' या फ्रॅन्चायजीमुळे घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय मराठी अभिनेते म्हणजे कमलेश गायतोंडे. चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये जितकी क्रेझ आहे त्यापेक्षाही जास्त क्रेझ त्यांनी चित्रपटात साकारलेल्या गायतोंडेची आहे. कमलेश यांनी एका मुलाखतीत 'दृश्यम' च्या सेटवरचा किस्सा सांगितला होता. जेव्हा त्यांना बसायला खुर्चीही दिली नव्हती. मात्र जेव्हा त्यांनी पहिला सीन केला तेव्हा त्यांच्या अभिनयाची ताकद पाहून त्यांना चांगली वागणूक देण्यात आली. हीच अभिनयाची ताकद त्यांनी तिसऱ्या भागातही दाखवलीये. मात्र त्यांच्या या प्रवासात त्यांच्या पत्नीचीही मोलाची साथ आहे. तुम्ही कमलेश यांच्या पत्नीला पाहिलंय का?.विजय साळगावकरच्या विरोधात असणाऱ्या गायतोंडेच्या एंट्रीलाच प्रेक्षक तुफान टाळ्या आणि शिट्ट्या मारतात. चित्रपटात नकारात्मक भूमिका साकारणारे कमलेश खऱ्या आयुष्यात मात्र मुळीच तसे नाहीत. ते एक उत्तम पती आहेत आणि एक उत्तम पिता आहेत. कमलेश यांनी मुलाखतीत सांगितलेलं की त्यांना अनेकांनी डुबवलंय. अनेकांनी त्यांचे पैसे बुडवले जे जवळपास ७० लाख इतके होते. मात्र पत्नी आल्यावर तिने सगळं स्वतःच्या हातात घेतलं. त्यानंतर अशी परिस्थिती कधीही आली नाही. कमलेश यांची पत्नी दिसायलाही सुंदर आहे. त्यांची पत्नी सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असल्याचं दिसतं. त्यांच्या पत्नीचं नाव सपना सावंत आहे. .काय करते गायतोंडेंची पत्नी?सपना सावंत या Financial Adviser आहेत. सोशल मीडियावरुन त्या चाहत्यांना अपडेट्स देत असतात. कमलेश आणि सपना यांना एक मुलगीदेखील आहे. तिचं नाव स्वरा आहे. कमलेश यांच्या डेट्स आणि इतर गोष्टी सपना सांभाळतात. कमलेश यांच्या या स्वप्नात सपना यांचा मोठा वाटा आहे. .गरब्यासाठी अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं भेटीला ! 'मारी महिसागर'वर मिसेस मुख्यमंत्र्यांनी केल्या भन्नाट स्टेप्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.