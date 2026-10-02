2 ऑक्टोबर नाहीतर २३ जुलैचं गूढ; विजय साळगावकरची नवी खेळी, ‘दृश्यम 3’मध्ये पुन्हा रंगला थरार

DRISHYAM 3 23 JULY MYSTERY STORY AND THRILLER: दृश्यम या चित्रपटाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागाला प्रेक्षकांची उत्तम पसंती मिळाली होती. पहिला भाग दिवंगत दिग्दर्शक निशिकांत कामतने दिग्दर्शित केला होता तर दुसऱ्या भागाचे दिग्दर्शन अभिषेक पाठकने केले होते. या चित्रपटातील विजय साळगावकर, मीरा देशमुख यांच्यासहित सगळ्याच व्यक्तिरेखा आजही सगळ्यांच्या स्मरणात आहेत. या चित्रपटांतील २ ऑक्टोबर ही तारीख... त्यानंतर सत्संग, चित्रपट आणि पावभाजी असे काही संदर्भ आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत..हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ही एक यशस्वी फ्रॅचाईजी मानली जाते. त्यामुळे त्याच्या तिसऱ्या भागाबाबत सगळ्यांना कमालीची उत्सुकता लागलेली होती आणि आता या यशस्वी फ्रॅचाईजीचा तिसरा भाग प्रदर्शित झाला आहे. पहिल्या दोन्ही भागामध्ये विजयने रचलेली खेळी आणि त्यामध्ये पोलिसांना तपासामध्ये त्याने कसे आणि कशा प्रकारे गुंतवून ठेवले ते आपण पाहिले. आता तिसऱ्या भागामध्ये २३ जुलै ही तारीख महत्वाची आहे. याच तारखेभोवती ही कथा फिरणारी आहे..या दिवशी विजय नेमका कुठे होता? त्या दिवशी काय घडलं होतं? विजयने आता एक नवीन खेळी रचलेली आहे आणि पोलिस त्याबाबतचा तपास कशा आणि कोणत्या प्रकारे करतात...विजयचा नेमका डाव काय असतो..वगैरे प्रश्नांची उत्तरे या चित्रपटामध्ये दडलेली आहेत. यापूर्वीचे दोन्ही भाग मल्य़ाळम चित्रपटाच्या कथेवर आधारित होते. परंतु आता कथा पूर्ण निराळी आहे आणि त्याला रहस्याची गुंफण अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत उत्सुकता वाढविणारा आणि खिळवून ठेवणारा झाला आहे..चित्रपटाची कथा अशी आहे-चित्रपटाच्या सुरुवातीला मुलगा सॅमला गमावल्याच्या दुःखामध्ये माजी पोलीस अधिकारी मीरा देशमुख (तब्बू) निराश आणि हताश झालेल्या असतात. याच नैराश्येंच्या भावनेतून त्या आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतात. पत्नीची ही अवस्था पाहून महेश देशमुख (रजत कपूर) पुन्हा एकदा हे प्रकरण उघडण्याची क्राईम ब्रांचचे एसपी राजवीर सिंह तोमर (जयदीप अहलावत) यांच्याकडे करतात. हा पोलिस अधिकारी चाणाक्ष आणि धूर्त असतो. जुन्या पुराव्यांकडे तो नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामध्ये त्याच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतात. २ आॅक्टोबरला काय झाले त्यापेक्षा २३ जुलै रोजी विजय कुठे होता...काय करीत होता..या दृष्टीने तपासाला सुरुवात होते आणि पुन्हा विजय साळगावकर (अजय देवगण) पोलिसांच्या रडारवर येतो. दुसरीकडे विजय आपल्या कुटुंबासोबत पुन्हा एकदा शांत आणि आनंदी आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत असतो..आपल्या मोठ्या मुलीच्या लग्नाची तो तयारी करीत असतो. परंतु महेश देशमुखला आपल्या मुलाच्या मृत्यूचा बदला घ्यायचा असतो. मग महेश देशमुख, पोलिस अधीक्षक राजवीर तोमर आणि त्याचबरोबर प्रसिद्ध वकील इंद्रजित शेट्टी (प्रकाश राज) कोणती खेळी खेळतात.. यावेळी पोलिसांच्या हाती विजयविरोधात कोणते पुरावे सापडतात..विजय आणि त्याच्या कुटुंबासमोर कशा प्रकारे आव्हान उभे राहते...वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल..दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी कथेबरोबरच पटकथेची बांधणी उत्तम केली आहे. अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान आणि परवेझ शेख यांच्या पटकथेमुळे चित्रपटाला चार चांद लागले आहेत. विशेष म्हणजे या फ्रँचायझीच्या आधीच्या दोन चित्रपटांच्या तुलनेत हा भाग अधिक प्रभावी झाला आहे..दिग्दर्शक अभिजित पाठकने आपली कामगिरी उत्तम प्रकार निभावली आहे. कथेबरोबरच पटकथेचा तोल कुठे ढळणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्याला कलाकारांनीही उत्तम अभिनयाची साथ दिली आहे. अजय देवगणने साकारलेला विजय साळगावकर अधिक भाव खाऊन गेला आहे. त्याने संवादांपेक्षा आपल्या डोळ्यांतून व्यक्त केलेल्या भावभावना कमालीच्या आहेत.. जयदीप अहलावतने साकारलेली पोलिस अधीक्षक राजवीर सिंह तोमर ही व्यक्तिरेखा दमदार झाली आहे. तोमर आणि विजय यांची पहिली भेट जेव्हा होते तेव्हा त्यांच्यातील टक्कर जबरदस्त झाली आहे. या दृश्यामध्ये दोघांनीही कमाल केली आहे. मीरा देशमुखच्या भूमिकेत तब्बूने नेहमीप्रमाणेच आपली भूमिका समरसून केली आहे.प्रकाश राज यांनीही वकिलाच्या भूमिकेत आपली छाप पाडली आहे. मात्र श्रिया सरणच्या वाट्याला या वेळी काही मोजकेच सीन्स आले आहेत. रजत कपूर, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव यांनीदेखील आपापली कामगिरी उत्तम प्रकारे निभावली आहे. .पोलिस इन्स्पेक्टर गायतोंडेच्या भूमिकेत कमलेश सावंत कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे. त्याच्या भूमिकेमुळे चित्रपटामध्ये काहीशी रंगत आली आहे. त्याची भूमिका पहिल्यापेक्षा आता अधिक खुललेली आहे. संगीताबरोबरच चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत महत्त्वाचे आहे. अमर मोहिले यांचं पार्श्वसंगीत प्रसंगांचा प्रभाव वाढविणारे झाले आहे. सिनेमॅटोग्राफर यांनी कोर्टातील सीन्स वगैरे आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केले आहेत. मात्र चित्रपटातील काही दृश्ये मनाला खटकणारी आहेत. विशेष म्हणजे पोलिस अधीक्षक तोमर यांचे सततचे सिगारेट फुंकणे..तसेच चित्रपटाची सुरुवातीची गती मंद झाली आहे. असो. एकूणच सांगायचे तर हा चित्रपट उत्तम झाला आहे. रहस्याची गुंफण अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्यात आली आहे.साडे तीन स्टार.बिस्लेरीने अंघोळी करणाच्या वक्तव्यावरून ट्रोल, आता स्पष्टीकरण देत जान्हवीने दाखवले फोटो, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.