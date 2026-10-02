Drishyam 3 Twitter review: कसा आहे अजय, तब्बूचा 'दृश्यम ३: द कन्क्लूजन'? ट्विटरवर नेटकऱ्यांनी खरं खरं सांगितलं; म्हणतात

अखेर प्रेक्षकांची प्रतीक्षा संपली असून अजय देवगणचा बहुप्रतिक्षित ‘दृश्यम ३ : द कन्क्लुजन’ आज, २ ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये दाखल झाला आहे. अभिषेक पाठक दिग्दर्शित हा चित्रपट ‘दृश्यम’ फ्रँचायझीचा तिसरा आणि शेवटचा भाग आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या शोसाठी प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये गर्दी केलीये. दरम्यान, सोशल मीडियावरही चित्रपटाच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेक प्रेक्षकांनी ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) आपला अनुभव शेअर केला आहे आणि चित्रपट कसा होता याबद्दल सांगितलंय. .दृश्यम ३’ला सोशल मीडियावर कसा प्रतिसाद?ट्विटरवरील प्रतिक्रियांमध्ये नेटकरी चित्रपटातील ट्विस्ट, सस्पेन्स, थरार आणि कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक करत आहेत. विजय साळगावकर पुन्हा एकदा आपल्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी परिस्थितीपेक्षा एक पाऊल पुढे राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. त्यामुळे ‘दृश्यम’च्या आधीच्या भागांप्रमाणेच तणाव आणि उत्सुकता कायम असल्याचं प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसत आहे. एका प्रेक्षकाने कोणताही स्पॉयलर न देता चित्रपटाबद्दल प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “दृश्यम ३ पाहिला. स्पॉयलर देणार नाही, पण यावेळी जे काही घडतं ते तुम्ही स्वतः पाहायलाच हवं.” .एका रिव्ह्यूमध्ये चित्रपटाला ‘ब्रिलियंट’ म्हणत ५ पैकी ३.२५ स्टार्स देण्यात आले आहेत. या नेटकऱ्याने जयदीप अहलावतच्या भूमिकेचं विशेष कौतुक केलंय. अजय देवगणनेही विजय साळगावकरच्या भूमिकेतील शांत आणि संयमी स्वभाव कायम ठेवत चित्रपटात योग्य ती छाप पाडलीये या रिव्ह्यूमध्ये म्हटलंय. .क्लायमॅक्सची विशेष चर्चा‘दृश्यम ३’च्या शेवटच्या ३० मिनिटांची सोशल मीडियावर विशेष चर्चा होत आहे. एका प्रेक्षकाच्या मते, चित्रपटाचा शेवटचा भाग अधिक रंजक आहे. मात्र, विजयच्या व्यक्तिरेखेतील भावनिक बाजू अपेक्षेइतकी पाहायला मिळाली नसल्याचंही या रिव्ह्यूमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या एका प्रेक्षकाने चित्रपटाला ५ पैकी ४ स्टार्स दिले आहेत. चित्रपटातील थरार आणि ट्विस्टचं कौतुक करताना अजय देवगणच्या विजय साळगावकरच्या भूमिकेतील अभिनयाला दाद देण्यात आली आहे. जयदीप अहलावतलाही या प्रेक्षकाने चित्रपटातील प्रमुख आकर्षणांपैकी एक म्हटलं आहे. .मात्र, काही नेटकऱ्यांनी चित्रपटातील कमी देखील दाखवलीये. एका रिव्ह्यूमध्ये हिंदी चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सची तुलना मल्याळम चित्रपटासोबत करण्यात आली आहे. या प्रेक्षकाच्या मते, हिंदी चित्रपटाचा शेवट अधिक व्यावसायिक पद्धतीने मांडण्यात आला आहे, तर मल्याळम आवृत्तीत विजयची बुद्धिमत्ता आणि रणनीती अधिक ठळकपणे जाणवते. . श्रेया सरन आणि प्रकाश राज यांच्या भूमिकाही चर्चेत आहेत. एका रिव्ह्यूमध्ये श्रेया सरनला फारसा स्क्रीन टाइम मिळाला नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, तिच्या व्यक्तिरेखेतील एका महत्त्वाच्या प्रसंगाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकाश राज यांचा भाग प्रभावी असल्याचंही बोललं जातंय. हिंदी ‘दृश्यम’ फ्रँचायझीची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली होती. हा चित्रपट मोहनलाल यांच्या मल्याळम ‘दृश्यम’चा रिमेक होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये ‘दृश्यम २’ प्रदर्शित झाला. आता **‘दृश्यम ३ : द कन्क्लुजन’**मधून विजय साळगावकरची कथा अंतिम टप्प्यावर पोहोचली आहे. यामुळे 'दृश्यम ३' एकदा तरी थिएटरमध्ये जाऊन पाहायलाच हवा. .लग्नानंतर होईलच प्रेम' मधून मुख्य कलाकाराची एक्झिट? अनेक भागात, प्रोमोत न दिसल्याने सोशल मीडियावर चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.