हरवलेल्या मुलीचं रहस्य की भास? ‘दृश्य अदृश्य’मध्ये उलगडणार थरारक सत्य, पूजा सावंत-अशोक समर्थ यांची दमदार केमिस्ट्री

ASHOK SAMARTH AND POOJA SAWANT LEAD GRIPPING MARATHI THRILLER: दिग्दर्शक मिलिंद लेले यांनी ‘बंदिशाळा’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘एबी आणि सीडी’ असे काही उत्तमोत्तम चित्रपट केले आहेत. चित्रपटाचा आशय आणि विषय प्रभावीपणे मांडण्यात त्यांचा नेहमीच हातखंडा राहिला आहे. त्यांच्या ‘एबी आणि सीडी’ या चित्रपटामध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन आणि विक्रम गोखले अशा दोन मातब्बर कलाकारांना एकत्र आणलेले होते. सत्य घटनेवर आधारित त्यांनी ‘बंदिशाळा’ हा चित्रपट बनविला होता. कुरुक्षेत्रमध्ये समाजातील एका धगधगत्या विषयाची प्रभावी मांडणी त्यांनी केली होती. .आता त्यांनी ‘दृश्य अदृश्य’ हा एक रहस्यप्रधान चित्रपट आणलेला आहे. भावनिक गुंतागुंत आणि रहस्याची उत्तम गुंफण असलेला हा चित्रपट आहे. भास आणि आभास यांची सांगड घालताना त्यातील सत्य शोधण्याचा चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही कथा तन्वी प्रधान (पूजा सावंत) हिच्या भोवती फिरणारी आहे. तन्वीच्या पतीचे नाव रोहित (सुव्रत जोशी) असते. तिला एक इशा (केया इंगळे) नावाची लहान मुलगी असते..तन्वी एका रिसॉर्टमध्ये तिच्या मुलीसह फिरायला आलेली असते; परंतु अचानक तिची मुलगी गायब होते. तन्वी आपल्या मुलीचा अवतीभोवती शोध घेण्याचा प्रयत्न करते; परंतु ती काही सापडत नाही. साहजिकच ती पोलिसांना फोन करते आणि तत्काळ पोलिस तेथे येतात. पोलिस अधिकारी भूषण पाटील (अशोक समर्थ) तसेच पीएसआय सावंत (अक्षया गुरव) आणि त्यांचे सहकारी चौकशी सुरू करतात. त्या चौकशीमध्ये तन्वी एकटीच येथे आल्याचे सांगितले जाते. तन्वी आपण आपल्या मुलीबरोबर येथे आल्याचे वारंवार सांगत असते; परंतु ते काही सिद्ध होत नाही आणि त्यानंतर कोणत्या नाट्यमय घडामोडी घडतात... त्यातील नेमके सत्य काय असते... तन्वीने आपल्या मुलीला आणलेले असते की नसते... आदी गोष्टींचा उलगडा प्रत्यक्ष चित्रपट पाहिल्यावरच होईल..दिग्दर्शक मिलिंद लेले यांनी या रहस्यमय आणि भावनिक कथानकाची गुंफण उत्तम प्रकारे केली आहे. क्षणाक्षणाला वेगळे वळण घेणारी आणि भावनिकदृष्ट्या खिळवून ठेवणारी ही कथा आहे. अभिनेत्री पूजा सावंत, अशोक समर्थ, सुव्रत जोशी, अक्षया गुरव, विद्याधर जोशी, हार्दिक जोशी, रेणुका दफ्तरदार, बालकलाकार केया इंगळे आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत..विशेष म्हणजे, पूजा सावंत आणि अशोक समर्थ यांनी संपूर्ण चित्रपट आपल्याच खांद्यावर घेतलेला आहे. पूजाने तन्वीच्या भूमिकेतील विविध पैलू पडद्यावर उत्तम प्रकारे रेखाटले आहेत. तिच्या भूमिकेला विविध भावनिक पदर आहेत. डॅशिंग पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका अशोक समर्थ यांनी प्रभावीपणे साकारली आहे. या दोन्ही व्यक्तिरेखांमुळे चित्रपटातील रहस्य अधिक गडद झाले आहे आणि त्यामुळे चित्रपट खिळवून ठेवणारा झाला आहे. त्याशिवाय अक्षया गुरवची भूमिकादेखील महत्त्वपूर्ण आहे. .विद्याधर जोशींनी भंडारी ही रिसॉर्ट मालकाची भूमिका छान प्रकारे पडद्यावर उभी केली आहे. या रहस्यमय चित्रपटाला आशीष मुजुमदार आणि देवदत्त बाजी यांनी उत्तम संगीत दिले आहे. अमोल साळुंखे यांनी चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी केली आहे, तर सचिन वाघ यांचे संकलन नेटके आणि योग्य असेच झाले आहे. चित्रपटाच्या सुरुवातीला कथानक काहीसे रेंगाळलेले आणि संथ गतीने वाटचाल करणारे झाले असले तरी त्यानंतर कथा वेगाने हळूहळू पुढे सरकते. सत्य आणि भास यांच्यातील अंतर किती मोठे असते हे समजते. एकूणच हा एक भावनिकदृष्ट्या खिळवून ठेलणारा एक उत्तम रहस्यमय चित्रपट आहे..'तो फोनवर घाणेरडं बोलत होता' अमृता खानविलकरने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली...'निनावी नंबरवरून कॉल आला अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.