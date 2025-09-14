DQ41 Movie: दुलकर सलमानच्या ‘डीक्यू४१’ सिनेमात पूजाची एन्ट्री; चाहत्यांत उत्साहाची लाट

दक्षिण चित्रपटसृष्टीत दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा दुलकर सलमान लवकरच नव्या लूकमध्ये झळकणार आहे. त्याच्या ‘डीक्यू४१’ या आगामी चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे..याचदरम्यान या सिनेमाशी संबंधित एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून, अभिनेत्री पूजा हेगडे या प्रकल्पात झळकणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. समाजमाध्यमावर शेअर केलेल्या व्हिडिओद्वारे पूजाच्या एन्ट्रीची माहिती देण्यात आली..निर्मात्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, ‘आमच्या चित्रपटामध्ये पूजा हेगडे हिचं मनःपूर्वक स्वागत. दुलकर आणि पूजाची जोडी मोठ्या पडद्यावर एक वेगळं जादू निर्माण करेल.’ दिग्दर्शन रवी नेलाकुडिटी करत आहेत तर निर्मिती एसएलव्ही सिनेमाकडून केली जात आहे..तब्बल तीन वर्षांनंतर पूजा टॉलीवूडमध्ये पुनरागमन करत असल्याने तिचे चाहते विशेष आनंदी आहेत. पूजाच्या हाती अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स असून, ती वरुण धवनसोबत ‘है जवानी तो इश्क होना है’, तसेच ‘जना नायकन’ आणि ‘सूर्या ४४’ या चित्रपटांमध्ये झळकणार आहे..Shirur Accident : दूचाकीवरील कामगार टॅंकरला धडकून जागीच ठार.दुलकर सलमान आणि पूजा हेगडे यांना पहिल्यांदाच एकत्र पाहण्याची संधी मिळणार असल्याने, या सिनेमाच्या ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीबाबत प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.