'दृश्यम ३' थिएटर गाजवतोय पण ओटीटीवर अचानक ट्रेंड होतोय अजय देवगनचा ११ वर्ष जुना चित्रपट; तुम्ही पाहिलाय का?

बॉलिवूडचा सिंघम अभिनेता म्हणजेच अजय देवगन सध्या चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचा नवा चित्रपट 'दृश्यम ३'. २ ऑक्टोबरला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने काही दिवसातच २५० कोटींचा टप्पा पार केलाय. 'दृश्यम' फ्रॅन्चायजीचं हा शेवटचा चित्रपट आहे. या फ्रॅन्चायजीचे तीनही पार्ट चांगलेच गाजले. 'दृश्यम 3' ची प्रेक्षक अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होते. अखेर हा चित्रपट आला आणि प्रेक्षकांनी त्याला डोक्यावर घेतलं. मात्र या चित्रपटासोबतच अजयचा ११ वर्ष जुना चित्रपटही ओटीटीवर ट्रेंडिंग होतोय. कोणता आहे हा चित्रपट?.कधी विनोदी तर कधी गंभीर भूमिका साकारणाऱ्या अजयच्या करिअरमधील हा चित्रपट सगळ्यात मोठा हिट सिनेमा ठरलाय. त्याच्या अभिनयाचं जोरदार कौतुक होतंय. त्यांच्या शांत आणि संयमी अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. मात्र दुसरीकडे अजयचा जुना सिनेमा अचानक ट्रेंडमध्ये आलाय. ओटीटी वर टॉप १० सिनेमांमध्ये त्याचं नाव दिसतंय. OTT वर ट्रेंड करत असलेला अजय देवगनचा हा सिनेमा दुसरा तिसरा कोणता नसून 'दृश्यम' आहे. 'दृश्यम ३' पाहण्याआधी प्रेक्षक सिनेमाचे आधीचे भाग शोधून पाहत आहेत कारण 'दृश्यम ३' मध्ये याआधी साळगावकर कुटुंबासोबत घडलेल्या गोष्टींचा संदर्भ देण्यात आलाय. मात्र ज्यांनी आधीचे भाग पाहिले नाहीत त्यांना हे संदर्भ समजत नाहीयेत. .आधी साळगावकर कुटुंबासोबत घडलेल्या गोष्टींची लिंक शेवटच्या भागात आहे. त्यामुळे प्रेक्षक आधी ओटीटीवर 'दृश्यम १' आणि दृश्यम २' बघत आहेत. २०१५ साली आलेल्या या सिनेमाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. तसाच धुमाकूळ या चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागाने घातलाय. या सिनेमाची क्रेझ अजूनही कायम आहे. दृश्यम हा सिनेमा जिओस्टार आणि प्राइम व्हिडीओवर आहे. तर 'दृश्यम 2' देखील प्राइम व्हिडीओवर आहे.. 'दृश्यम'च्या पहिल्या दोन भागात दिसला पण तिसऱ्यात नाही, मराठी अभिनेत्याला वाटतंय वाईट; म्हणतो - गायतोंडेने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.