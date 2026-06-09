Ipitar Web Series : प्रेक्षकांना पुन्हा हसवायला येतोय 'इपितर' फेम 'आर्थिंग्या'; अभिनेते जयेश चव्हाण यांची माहिती

पाली - मराठी प्रेक्षकांच्या मनात विशेष घर केलेल्या ‘इपितर’ या चित्रपटातील अत्यंत लोकप्रिय आणि लाडके पात्र ‘आर्थिंग्या’ आता नव्या वेबसीरिजच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.या चित्रपटात आर्थिंग्याची मुख्य भूमिका साकारणारे तसेच टाईमपास चित्रपटातील मलेरिया दादूस फेम अभिनेते जयेश चव्हाण यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही घोषणा केली असून, यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना एक सुखद धक्का मिळाला आहे..‘इपितर’ चित्रपटातील आर्थिंग्या या पात्राला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले होते. त्याची निरागसता, खुसखुशीत संवादफेक आणि आगळीवेगळी विनोदशैली आजही प्रेक्षकांच्या चांगलीच स्मरणात आहे. आता हेच बहुचर्चित पात्र एका नव्या रंजक कथानकासह आणि नव्या स्वरूपात वेबसीरिजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे निखळ मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.विशेष म्हणजे, हे मुख्य पात्र साकारणारे अभिनेते जयेश चव्हाण हे रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील रहिवासी असल्याने या निमित्ताने रायगडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..या नव्या आगामी वेबसीरिजची निर्मिती गोल्डन एरा स्टुडिओज (Golden Era Studioz) करत आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी सध्या ऑनलाईन ऑडिशनलाही सुरुवात करण्यात आली आहे. या वेबसीरिजच्या माध्यमातून नवोदित तसेच अनुभवी स्थानिक कलाकारांना अभिनयाची मोठी संधी उपलब्ध करून दिली जात असून, इच्छुक कलाकारांकडून ऑडिशन मागविण्यात येत आहेत..याबाबत आपल्या भावना व्यक्त करताना अभिनेते जयेश चव्हाण म्हणाले की, आर्थिंग्या हे माझ्यासाठी केवळ एक पात्र नसून प्रेक्षकांनी मला दिलेल्या अथांग प्रेमाची ती एक ओळख आहे. पुन्हा एकदा हेच पात्र नव्या रूपात साकारण्याची आणि प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची संधी मिळत असल्याचा मला मनापासून अत्यंत आनंद होत आहे..या वेबसीरिजचे दिग्दर्शन, इतर कलाकार आणि प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख यांबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, आर्थिंग्याच्या या पुनरागमनाच्या बातमीमुळे रसिक प्रेक्षकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर आतापासूनच कमालीचे उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.