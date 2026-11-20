बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरच्या आगामी 'इठा' चित्रपटातील 'जीजी रे जी' हे गाणं सध्या चर्चेत आहे. या गाण्याला संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी संगीत दिलं आहे. मात्र, गाणं ऐकल्यानंतर अनेक मराठी संगीतप्रेमींना त्यांच्या एका जुन्या आणि लोकप्रिय गाण्याची आठवण होत आहे. विशेष म्हणजे, हे गाणं अजय-अतुल यांनीच संगीतबद्ध केलेलं आहे. कोणता आहे ते गाणं? tarkesh_imtk इंस्टाग्राम युझरने याबद्दल लक्षात आणून दिलं आहे. .अजय-अतुल यांच्या संगीताची जादू मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक वर्षांपासून पाहायला मिळते. त्यांच्या गाण्यांमधील वेगळ्या चाली, दमदार संगीत आणि लक्षात राहणाऱ्या धून यामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, 'इठा'मधील 'जीजी रे जी' गाणं ऐकताना काही श्रोत्यांना 'अगं बाई अरेच्चा!' या मराठी चित्रपटातील 'मन उधाण वाऱ्याचे' या गाण्याची आठवण झाली आहे. 'इठा' चित्रपटात गाण्यात पहिला मुखडा झाल्यानंतर जो मुख्य ठेका सुरू होतो जो सिद्धार्थ जाधव देताना दिसतो ती ट्यून ' 'मन उधाण वाऱ्याचे' या गाण्याची आहे असं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. .काहींनी याबद्दल अजय अतुल यांचं कौतुक केलं आहे की मराठी गाण्याची टोन त्यांनी हिंदी गाण्यासाठी वापरली आहे. तर दुसरीकडे काही नेटकर्यांनी त्यांना त्यांचीच ट्यून वापरल्याबद्दल ट्रोल केलं आहे. काहीतरी नवीन बनवा असं म्हणत त्यांनी अजय अतुलला सल्ले दिले आहेत. .प्यार मोहोब्बत झूट.. शूट... गाण्यावर अमित भानुशालीच्या पत्नी अन् मुलाचा जबरदस्त रील; नेटकरी पाहतच राहिले, म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.